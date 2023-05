Ce clavier sans fil Microsoft avec pavé tactile est presque à moitié prix pour les French Days

Belle affaire à saisir sur un clavier sans fil Microsoft avec pavé numérique ! Sur le site Amazon, le All in One Media Keyboard est proposé à moins de 24 euros au cours de l'édition printanière des French Days 2023.

Continuons notre série de bons plans liée aux French Days Amazon 2023 avec cette offre promotionnelle concernant un clavier sans fil signé Microsoft de type AZERTY.

Au cours d'une vente flash à durée indéterminée, le All in One Media Keyboard de la marque américaine est vendu par Amazon au tarif de 23,99 euros au lieu de 42,95 euros ; soit près de 20 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction.

Compatible Windows, macOS et Android, le Microsoft All in One Media Keyboard est un clavier sans fil qui a été conçu pour être utilisé avec un PC ou une Smart TV. Fourni avec deux piles alcalines de type AA, l'accessoire dispose d'un pavé tactile multipoint intégré, de plusieurs touches de raccourci multimédia personnalisables, d'un accès simplifié aux commandes pour régler le volume, d'un design durable résistant aux déversements ou bien encore d'une connectivité sans fil en USB. Pour terminer, il faut savoir que le clavier mesure 14.4 x 38.2 x 3.5 centimètres et affiche un poids de 680 grammes.