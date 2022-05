French Days : le forfait Cdiscount Mobile 60 Go est à 6,99 € par mois !

L'édition printanière des French Days 2022 a commencé chez Cdiscount. Pour celles et ceux qui souhaitent souscrire à un forfait mobile pas cher, le site e-commerce propose une offre contenant 60 Go pour seulement 6,99 euros par mois. Toutes les informations de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Je profite de ce bon plan chez Cdiscount

Vous avez exactement jusqu'au 9 mai 2022 pour profiter d'une offre Cdiscount Mobile qui permet d'avoir un forfait 60 Go en 4G à 6,99 euros par mois (au lieu de 11,99 euros). Il s'agit d'une offre sans engagement. Vous bénéficiez en outre de 8 Go de data offerts en supplément à utiliser dans l'Union Européenne et les DOM (en 3G+). Pour information, le réseau utilisé est celui de Bouygues Telecom.

En plus des 60 Go de données mobiles, le forfait en question inclut des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Il y a aussi des appels, SMS et MMS pour l’Union Européenne et dans les DOM (comme en France Métropolitaine) et une enveloppe web de 10 Go. Les destinations concernées concernent les 27 pays de l’UE (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Enfin, la carte SIM est au prix unitaire de 10 euros (expédiée en 48 heures) et Cdiscount donne la possibilité de conserver son numéro de mobile actuel.