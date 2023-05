French Days AirPods 2 : les écouteurs Apple reviennent à 99,90 € grâce à cette offre

Les AirPods 2 font leur retour pour les French Days 2023 ! Au cours de l'événement commercial, les écouteurs sans fil de la marque Apple atteignent un prix de revient de moins de 100 euros sur le site de l'enseigne Carrefour.

Vous avez jusqu'à ce dimanche 7 mai 2023 pour bénéficier d'une remise immédiate de 20 euros sur l'achat des AirPods 2 sur le site en ligne Carrefour, lors des French Days de printemps. Avec cette réduction, le tarif des écouteurs Apple passe de 149,90 euros à 129,90 euros. Mais ce n'est pas tout ! Si vous avez la carte de fidélité de l'enseigne, vous aurez la somme de 30 euros qui sera disponible sur votre cagnotte. Grâce à la remise immédiate et à la réduction fidélité, les Apple AirPods 2 reviennent donc à 99,90 euros.

Pour rappel, la deuxième génération des AirPods est considérée comme une alternative aux AirPods Pro ou aux AirPods 3. Les AirPods 2 sont des écouteurs qui disposent d'une autonomie de 5 heures en écoute et de 3 heures en conversation. L'autonomie peut atteindre une journée complète par l'intermédiaire du boîtier de charge filaire fourni. Les Apple AirPods 2 compatibles avec l'assistant intelligent Siri embarquent la technologie Bluetooth et la puce H1. Enfin, ils mesurent 16,5 x 18 x 40,5 mm et affichent un poids léger de 4 grammes chacun.