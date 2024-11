Huawei lance son Black Friday : jusqu’à 50% de remise sur les montres connectées et écouteurs ! 

Le Black Friday arrive à grands pas avec son lot de bons plans. Cette année, Huawei prend de l’avance en proposant d’ores et déjà des offres irrésistibles. Vous cherchez une montre connectée ou des écouteurs ? Voici les meilleures réductions à ne pas manquer.

L’édition 2024 du Black Friday aura lieu ce vendredi 29 novembre. Mais cette année, Huawei lance ses offres à l’avance pour vous permettre de vous équiper à petit prix. Ainsi, dès le 18 novembre et jusqu’au 03 décembre, vous pourrez profiter d’une multitude de remises immédiates qui sont également cumulables avec des codes promo pour des réductions supplémentaires.

En vous connectant à votre compte Huawei, vous obtenez ainsi 5% de remise en plus des offres déjà en cours sur tous les produits Huawei, à l’exception des GT 4 et WATCH FIT 3 qui sont déjà à un très bon prix. Certaines nouveautés sont également exclues.

Ce bon plan tombe à pic à l’approche de Noël. Vous pourrez vous faire plaisir en faisant des économies.

La Huawei Watch GT 4 passe à 169,99€ au lieu de 249,99€ avec un 2e bracelet offert

Sortie il y a tout juste un an, la montre connectée Huawei Watch GT 4 existe en deux formats : 41 mm et 46 mm. Elle est actuellement en promotion à partir de 169,99€ au lieu de 249 € et vous bénéficiez en plus d’un second bracelet offert. Mais ne vous fiez pas à son prix pour la juger. C’est une montre qui arbore un design sophistiqué et des caractéristiques avancées.

Elle embarque un bel écran AMOLED de 1,32 pouce pour la version de 41 mm et 1,43 pouce pour celle de 46 mm. Avec son autonomie pouvant atteindre les 2 semaines d’utilisation, vous pourrez suivre précisément votre état de santé et votre niveau de forme physique.

Parmi les fonctionnalités phares, on retrouve le suivi de sommeil avec le système de surveillance HUAWEI TruSleep™ 3.0 qui aide à détecter les respirations anormales lorsque vous dormez1.

Enfin, en connectant votre smartphone à la montre via le Bluetooth, vous pourrez répondre et passer des appels. La Huawei Watch GT4 est compatible avec Android et iOS.

La Huawei Watch Fit 3 est à petit prix pour le Black Friday

Votre budget est plus restreint ? Pas d’inquiétude. La Huawei Watch Fit 3 est à 119,99 € au lieu de 159,99 € et vous recevez un 2e bracelet en cadeau. C’est un excellent prix pour cette montre connectée au design ultra-fin et léger !

Le boîtier carré aux bords arrondis embarque un grand écran AMOLED de 1,82 pouce. Il offre à la fois un suivi complet du sport et de la santé. La fonctionnalité de rappel sédentaire vous permet de recevoir une alerte lorsque la montre détecte que vous êtes assis depuis plus d’une heure. Cela vous permet donc de garder votre santé en bougeant régulièrement.

Le suivi de sommeil est par ailleurs amélioré grâce au traqueur HUAWEI TruSleep™ 4.0. De même, le suivi de votre alimentation y compris des calories, est possible depuis l'application Stay Fit.

Enfin, avec son autonomie annoncée de 10 jours d’utilisation, vous pourrez utiliser la Huawei Watch Fit 3 de longues journées sans vous avoir vous soucier de la batterie.

Les excellents Huawei FreeBuds Pro 3 cumulent les offres et chutent à 142,49€

Et pour terminer notre sélection des promotions du Black Friday Huawei, voici un bon plan qui devrait vous intéresser si vous cherchez d’excellents écouteurs sans fil dotés de la réduction de bruit active.

Les Huawei FreeBuds Pro 3 sont des écouteurs True Wireless intra-auriculaires spécialement conçus pour être confortables et ergonomiques. Ils sont d’ailleurs envoyés avec 4 paires d’embouts pour correspondre au mieux à la forme de vos oreilles. Grâce à l’ANC intelligent 3.0 qui a été amélioré, vous pourrez profiter de vos contenus sonores sans être dérangé par les bruits extérieurs.

Pour ce qui est de la batterie, ce modèle profite d’une écoute allant jusqu’à 6h30 heures sans ANC (4,5 heures avec la réduction de bruit active). Avec le boîtier de charge, l’autonomie peut atteindre les 32 heures d’utilisation sans ANC ou 22 heures avec.

Enfin, les Huawei FreeBuds Pro 3 sont compatibles à la fois avec Android et iOS. Et comme ils sont certifiés IP54, ils sont résistants aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. Vous pourrez donc les utiliser dehors par tous les temps sans craindre de les abîmer.

Pour le Black Friday Huawei, vous profitez d’une remise immédiate de 50€ qui fait chuter le prix des écouteurs à 149,99€ au lieu de 199,99€. Mais ça n’est pas tout ! Vous profitez de 5% de réduction supplémentaire en vous connectant à votre compte Huawei, ce qui vous fait un prix final de 142,49€. C’est un excellent prix pour des écouteurs avec de telles caractéristiques.

