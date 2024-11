Black Friday Huawei : voici les meilleures offres de l’année sur les smartphones, tablettes et écouteurs !

Vous l’attendiez depuis longtemps, voici enfin le Black Friday. Cette année, Huawei propose des promotions exceptionnelles sur de nombreux produits durant ses ventes flash. Écouteurs, tablettes, smartphones, c’est le moment de vous équiper pour vraiment pas cher !

C’est ce vendredi 29 novembre qu’aura lieu officiellement le Black Friday 2024. Mais de nombreuses marques proposent déjà une multitude d’offres ahurissantes. C’est le cas de Huawei qui a mis les petits plats dans les grands pour vous faire plaisir.

Du 28 novembre 2024 à minuit jusqu’au 3 décembre 2024 à 23h59, vous avez accès à plusieurs avantages cumulables. Le code promo A5BLACKDAYS vous permet d’obtenir 5% de remise supplémentaire sur tous les produits Huawei, à l’exception des GT 4 et WATCH FIT 3 qui sont déjà à prix bradé. Ce code ne fonctionne pas non plus sur certaines nouveautés Huawei.

Vous pouvez également faire baisser le prix de 10 euros en vous inscrivant à la newsletter Huawei. Vous recevrez ainsi un coupon de réduction de 10 euros à valoir sur tous les produits.

Les écouteurs Huawei FreeClip passent à 142,49€ au lieu de 199,99€

Profiter des Huawei FreeClip à 142,49€ au lieu de 199,99€

Si vous cherchez des écouteurs sans fils originaux avec un maintien très efficace pour la pratique du sport, les FreeClip sont le modèle idéal. En plus, ils sont actuellement à seulement 142,49 euros au lieu de 199,99 euros grâce à une réduction de prix cumulée au code promo A5BLACKDAYS.

Le design de ses écouteurs est étonnant puisqu’il est composé de deux parties distinctes reliées entre elles par une tige semi-souple en forme de C. Un capteur permet de serrer le cartilage de l’oreille pour tenir dans votre oreille quoi que vous fassiez. Certifiés IP54, ils résistent à la pluie, à la sueur et à la poussière.

Concernant l’autonomie, chaque écouteur peut tenir jusqu’à 8 heures et vous obtenez une durée totale de 36 heures grâce à la recharge avec l’étui.

Les tablettes Huawei MatePad 11.5″S et MatePad Pro 13.2 sont à prix mini pour le Black Friday

Profiter de la Huawei MatePad 11.5″S à 332,49 € au lieu de 399,99 €

Profiter de la Huawei MatePad Pro 13.2 à 664,99 € au lieu de 999,99 €

Vous cherchez une nouvelle tablette ? Huawei vous donne l’embarras du choix avec deux belles promotions sur la Huawei MatePad 11.5″S Édition PaperMatte et la Huawei MatePad Pro 13.2.

La Huawei MatePad 11.5"S Édition PaperMatte voit son prix chuter de 399,99 euros à 332,49 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros cumulée avec le code promo A5BLACKDAYS. En plus, vous avez une coque de protection offerte.

Comme son nom l’indique, cette tablette dispose d’un écran PaperMatte anti-reflet de 11,5 pouces qui donne un très agréable effet papier à l’oeil mais aussi au toucher. La résolution de 2,8 K et le taux de rafraîchissement adaptatif de 30 Hz à 144 Hz contribuent aussi à la qualité impressionnante de cette dalle. Le stylet Huawei M-Pencil 3 et un clavier AZERTY sont également fournis avec la tablette.

De son côté, la Huawei MatePad Pro 13.2 bénéficie d’une remise de 300 euros et du code promo A5BLACKDAYS pour passer de 999,99 euros à seulement 664,99 euros. En cadeaux, vous recevrez en plus le stylet Huawei M-Pencil 3 et un clavier QWERTY.

Cette tablette haut de gamme est l’outil parfait pour les métiers créatifs, pour le divertissement multimédia ou même pour lire un livre. Elle dispose d’un incroyable écran OLED flexible de 13,2 pouces avec une résolution 2,8K et une luminosité maximale de 1000 nits. Avec une épaisseur de 5,5mm et un poids de 580g, il s’agit d’un modèle à la fois très fin et léger.

Avec ses 6 haut-parleurs, le son produit est très intéressant pour une tablette. Enfin, la batterie de 10100 mAh offre une autonomie conséquente et la recharge ultra rapide 88W.

Les smartphones Huawei Pura 70 Ultra et Pro sont bradés pendant le Black Friday

Profiter du Huawei Pura 70 Ultra à 949,05 € au lieu de 1499 €

Profiter du Huawei Pura 70 Pro à 806,55 € au lieu de 1199 €

Et pour conclure en beauté cette sélection des meilleures ventes flash Black Friday de Huawei, les smartphones Pura 70 Ultra et Pura 70 Pro sont à leur prix le plus bas.

Le Pura 70 Ultra est le modèle le plus haut de gamme de Huawei. Normalement en vente pour 1499 euros, il voit son prix fondre grâce à une remise immédiate de 500 euros qui se cumule avec le code promo A5BLACKDAYS pour atteindre seulement 949,05 euros. Un prix tout juste exceptionnel pour un smartphone de cette qualité. En effet, le Pura 70 Ultra est le roi incontesté de la photo.

Le Pura 70 Pro possède aussi de très nombreuses qualités pour un prix de base moins élevé de 1199 euros. Avec une remise immédiate de 350 euros et le code promo A5BLACKDAYS, il s’affiche en ce moment pour 806,55 euros. Et vous avez en cadeau une coque de protection offerte.

La série Pura 70 offre un affichage haut de gamme avec un écran incurvé de tous les côtés FHD+ de 6,8 pouces avec un rafraichissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Pour la batterie,

La version Pro profite d’une capacité de 5050 mAh et 5200 mAh pour le modèle Ultra. Ceux-ci sont compatibles avec la recharge rapide filaire 100W, et 80W en sans-fil.

La partie photo est le gros point fort. Le Pura 70 Pro est équipé d'un triple appareil photo avec un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle de 12,5 mégapixels et à un macro-téléobjectif de 48 mégapixels.

Le Pura 70 Ultra est doté d'un énorme capteur de 1 pouce qui affiche une définition de 50 MP mais aussi d’un capteur périscopique de 64 MP qui permet d'effectuer un zoom numérique jusqu’à 100x.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Huawei