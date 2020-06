Freebox v8 : Xavier Niel officialise le nom de sa nouvelle box, elle arrive bientôt !

La Freebox V8 débarquera dans les prochaines semaines. L’opérateur vient d’officialiser la nouvelle sur son compte Twitter, en dévoilant au passage son appellation officielle : la Freebox Pop.

Les abonnés Free ne vont plus devoir attendre très longtemps. En effet, l’opérateur français vient d’officialiser sur Twitter l’arrivée imminente de sa nouvelle box, la Freebox V8. L’internaute « mamie du cantal » a interpellé l’entreprise de Xavier Niel sur le réseau social, afin d’en savoir plus sur la fenêtre de sortie de la prochaine box.

La réponse du communiquant se veut plutôt décalée, mais confirme en premier lieu l’appellation officielle de la Freebox V8. Comme le laisser entendre les précédentes rumeurs, la box répondra bien au nom de Freebox Pop : « Popopop on se calme et on respire, elle arrive ! #FreeboxV8″, écrit le community manager de l’opérateur sur l’oiseau bleu.

Même si aucune date précise n’a été donnée, on peut s’attendre à un lancement imminent, dans quelques semaines au plus tard. Pour rappel, la Freebox V8 devrait proposer un débit de 2,5 Gbits/s et devrait s’imposer comme la remplaçante de la Freebox Mini 4K, la petite box fonctionnant sous Android TV. En évoquant la Freebox V8, le PDG de Free Xavier Niel parlait d’une box « centre de gamme », « accessible, transparent, qui fasse rêver ».

Concernant le volet technique, les premières rumeurs avançaient la présence d’une puce Amlogic S905X2 dotée d’un GPU Mali-G31, un matériel suffisant pour assurer le décodage 4K. Elle pourrait en outre prendre en charge la connectivité 10 Gbe, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5. Pour rappel, Free avait été contraint de repousser la sortie de sa nouvelle box en raison du confinement et de la pandémie de coronavirus. La sortie de la box avait déjà connu un premier report, en février 2020, puis en avril 2020.

