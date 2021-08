Freebox Revolution : profitez de la Fibre à moins de 10 € avec cette vente privée Veepee

Si vous êtes à la recherche d'un abonnement internet Fibre ou ADSL pas cher, vous pouvez dès à présent profiter de ce bon plan Veepee qui permet de souscrire à la Freebox Revolution avec TV By Canal pour seulement 9,99 € par mois pendant un an.

Jusqu'au vendredi 3 septembre 2021 à 7 heures, via l'intermédiaire du site de ventes privées Veepee, Free propose l'abonnement internet Fibre / ADSL à moins de 10 euros par mois. En effet, l'abonnement à la Freebox Revolution avec la TV by Canal est à 9,99 € par mois pendant 12 mois. Au delà de la période promotionnelle, le prix mensuel de l'abonnement passe à 39,99 €.

Sur la période, c'est une économie non négligeable de 360 € que vous réalisez. Pour information, seuls les membres Veepee peuvent profiter de l'offre et cette dernière est réservée aux non abonnés d’une offre fixe de Free dans les 30 jours qui précèdent la souscription.

Concernant les services inclus dans l'offre Freebox Révolution avec TV by CANAL, vous bénéficiez de débits maximum théoriques jusqu’à 1 Gbit/s en descendant et 600 Mbit/s en montant et avec équipement compatible. L'abonnement inclut également un décodeur qui donne la possibilité de profiter des services Freebox TV avec plus de 220 chaines (dont 100 en HD) et TV by CANAL avec 60 chaînes (plus un accès à l'application myCANAL pour regarder des programmes en replay).

Concernant le service de téléphonie, vous profitez des appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France Métropolitaine, les DOM et les pays de l'Union Européenne ainsi que des appels illimités vers les mobiles en France Métropolitaine et DOM. Enfin, les frais de mise en service et les frais de résiliation sont facturés à hauteur de 49 euros chacun. Si vous n'êtes pas convaincu par cette offre, vous pouvez vous tourner vers l’abonnement Fibre SFR à 10 € par mois qui joue les prolongations jusqu'au 30 août 2021.