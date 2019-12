Freebox Revolution : Netflix est désormais disponible sur la box TV, enfin !

Netflix est officiellement disponible sur la Freebox Revolution, quelques semaines après son arrivée sur la Freebox Mini 4K. Les abonnés vont enfin pouvoir profiter du service de streaming directement sur leur box TV, mais contrairement à la promesse faite il y a un an par Xavier Niel, l’abonnement n’est pas proposé à un tarif préférentiel, ni inclus dans le forfait.

Moins d’un moins après l’arrivée de Netflix sur la Freebox Mini 4K, l’application débarque officiellement sur la Freebox Revolution pour le plus grand plaisir des abonnés. La nouvelle a été annoncée ce mardi 17 décembre 2019 dans un communiqué de presse de Free. Il y a un an, lors de la présentation des Freebox Delta et One, Xavier Niel promettait que Netflix sera proposé à prix réduit sur la Freebox Revolution, mais aussi sur la Freebox Mini 4K. Si l’opérateur a tenu sa promesse de lancer l’application sur les deux box TV, le tarif préférentiel est à oublier.

En effet, Netflix est accessible en option au même prix que les différentes formules du service : 7,99 € pour la formule Essentiel, 11,99 € pour celle standard et 15,99 € par mois pour l’abonnement Premium qui donne droit à la définition 4K et au partage sur 4 écrans en simultané.

Freebox Révolution : comment obtenir l’application Netflix dès maintenant ?

« Pour accéder à Netflix sur la Freebox Révolution, il suffit de mettre à jour sa Freebox puis de se rendre sur la page d’accueil Freebox de sa télévision et de sélectionner Netflix dans le menu Vidéo », précise Free dans son communiqué. Si vous disposez déjà d’un compte Netflix, il suffira de vous identifier depuis l’interface de l’application sur votre téléviseur. Dans le cas contraire, vous pouvez créer un compte soit sur le site de Netflix, soit directement sur votre TV puis choisir une formule depuis l’espace abonné Free (rubrique Télévision> Netflix).

Avec ce nouveau déploiement, il est maintenant possible d’accéder à Netflix sur les quatre box les plus récentes de Free. Seule la Freebox Crystal manque désormais à l’appel. Si la formule Essentiel est accessible sans surcoût avec les forfaits Freebox Delta et One, il faut se contenter d’une option au tarif normal pour les Freebox Mini 4K et Freebox Revolution. L’option est sans engagement et résiliable à tout moment.