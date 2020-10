Freebox Mini 4K : Free s’apprête à abandonner la box lancée en 2015

Les jours de la Freebox Mini 4K sont comptés ! Plusieurs mois après le lancement de la Freebox Pop, Free a apporté plusieurs modifications à son site web. On y trouve désormais plus que 4 offres internet fixe. L'offre dédiée à la Freebox Mini 4K a disparu. Néanmoins, il reste toujours possible de s'abonner.

Souvenez-vous : le 10 mars 2015, Free lançait la Freebox Mini 4K afin de remplacer la Freebox Crystal. Á l'époque, la box était une petite révolution. C'était la première box opérateur 4K distribuée en France et la première box 4K à tourner sous Android TV. Au lancement, Free proposait la box à 14,99 €/mois la première année, puis 34,99 €/mois.

En dépit de l'arrivée de la Freebox Pop, une nouvelle box abordable, dans son catalogue, Free a décidé de maintenir les offres liées à la Freebox Mini 4K. Interrogé par Univers Freebox, Xavier Niel, fondateur de Free, affirmait à l'époque que la box “permet de faire une offre promotionnelle sur la fibre optique en entrée de gamme à 1 Gbit/s, elle apporte d’autres choses”. Quelques mois plus tôt, l'opérateur dévoilait même une nouvelle Freebox Mini 4K compatible Wi-Fi AC 5 GHz.

Free simplifie ses offres internet fixe

Pourtant, la Freebox Mini 4K a brutalement disparu du site web de Free, remarque Univers Freebox. Le site ne met en avant que 4 offres : la Freebox Révolution à 19,99 €/mois pendant un an puis 44,99 €/mois, la nouvelle Freebox Pop à 29,99 €/mois pendant un an puis 39,99 €/mois, et deux offres Freebox Delta, plus haut de gamme (49,99€/ mois et 39,99€/mois).

Après l'abandon de la Freebox One et de la Freebox Crystal, le FAI a une nouvelle décidé de simplifier ses offres. On imagine que Free a finalement estimé que la Freebox Mini 4K fait double emploi avec sa nouvelle Freebox Pop. L'opérateur essaie donc de diriger ses clients vers ses nouvelles offres. Néanmoins, il est toujours possible de s'abonner à une offre Freebox Mini 4K en passant par le service d'abonnement par téléphone ou depuis les bornes de Free. Allez-vous regretter la box ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Univers Freebox