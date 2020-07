Freebox Mini 4K : Free propose Amazon Prime en option à 5,99€ par mois

La Freebox Mini 4K accueille désormais Amazon Prime en option. Comme c’est déjà le cas pour les clients de la Freebox Pop, Free propose désormais aux abonnés Mini 4K de souscrire à l’offre, qui comprend Prime Video, Prime Music et des livraisons plus rapides, directement depuis leur box.

Comme SFR et Bouygues, Free propose déjà l’abonnement Amazon Prime à la plupart de ses clients. L’offre est proposée sans surcoût aux abonnés de la Freebox Delta. Par contre, l’abonnement est en option payante pour les clients de la Freebox Pop, moins haut de gamme.

Comment s’abonner à Amazon Prime via la Freebox Mini 4K ?

Depuis quelques jours, Free propose aux abonnés Freebox Mini 4K de s’abonner à Amazon Prime directement via leur box Internet, annonce le FAI sur son compte Twitter. Free propose l’abonnement au même prix qu’Amazon, à 5,99 euros par mois. La seule différence c’est que l’abonnement sera directement inclus dans votre facture de FAI.

Pour économiser quelques euros tous les ans, on vous conseillera d’opter pour l’abonnement annuel à 49 euros en passant par Amazon ou votre Freebox. Pour souscrire à Prime via la Freebox Mini 4K, il suffit de suivre la manoeuvre ci-dessous :

Connectez-vous à votre espace abonné sur le site officiel de Free ou sur votre Freebox

sur le site officiel de Free ou sur votre Freebox Rendez-vous dans la section Télévision

Cliquez sur Gérer mon compte Amazon Prime

Créez un compte Amazon Prime

Si vous disposez déjà d’un compte Amazon, il suffira de rentrer vos identifiants. Si vous faites déjà partie des abonnés Amazon Prime, il n’est pas possible de profiter de l’offre de Free. Par contre, vous pouvez toujours regarder Prime Video sur votre Freebox Mini 4K.

Pour rappel, l’offre permet d’accéder au catalogue Amazon Prime Video et aux autres services inclus dans l’abonnement, dont Amazon Photos, Amazon Music ou la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France métropolitaine, d’un accès prioritaire à certaines Ventes Flash, du stockage en ligne via Amazon Photos, d’un catalogue d’ebooks gratuits avec Amazon Reading et d’un accès à Twitch Prime. Allez-vous souscrire ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.