Freebox Delta : les nouveaux abonnés peuvent louer le décodeur Devialet à 7 €/mois

Free propose son décodeur haut de gamme à prix cassé. Le Player Free Devialet est désormais disponible à la location pour les nouveaux abonnés Freebox Delta à 6,99/mois. Pour les actuels abonnés Freebox Pop et Delta, il sera aussi disponible avec l’option multi-TV à 9,99/mois.

Depuis un an, l'offre de Free en termes d'équipement se veut plus modulaire. Notamment depuis l'arrivée de la Freebox Pop en 2020. Cette petite Box toute ronde est proposée avec le Player Pop, un décodeur sous Android TV qui a tellement fait des envieux parmi les abonnés Freebox Delta qu'il a rapidement été proposé en option à ces derniers. Puis, Free a proposé une Apple TK 4K à ses nouveaux abonnés Pop qui souhaitent remplacer Android TV par tvOS pour une qualité de service similaire. Là encore, les anciens abonnés ont tiqué. Résultat, les anciens abonnés Freebox Pop et Delta peuvent acheter eux aussi une Apple TV 4K et opter pour l'option multi-TV.

En ce début 2022, quelqu'un au marketing de Free a dû constater que le décodeur Devialet pourrait lui aussi faire l'objet d'une offre un peu plus modulaire. Jusqu'à encore très récemment, les nouveaux abonnés Freebox Delta n'avaient pas vraiment le choix : il leur fallait acheter le décodeur Devialet, lequel est assez onéreux (et compatible qu'avec une Freebox) : 480 euros. Au lancement de la Freebox Pop, ils pouvaient également opter pour un Player Pop (inclus dans l'abonnement). Puis l'Apple TV 4K est arrivée (vendue 2,99 euros pendant 48 mois, mais pas louée). Désormais une autre option leur sera proposé.

Le décodeur Devialet est proposé à 7 euros par mois aux nouveaux abonnés Freebox Delta

En effet, le décodeur Devialet devient disponible à la location. En plus il est moins cher pour les nouveaux abonnés. Il leur sera ainsi proposé à la location à 6,99 €/mois. Rappelons que ce décodeur est le nec plus ultra du décodeur chez Free : 6 haut-parleurs intégrés avec Dolby Atmos, compatible 4K HDR10, prise en charge du protocole ARC via les ports HDMI, compatiblité avec Alexa, etc. Ce qui revient à 46,98 €/mois pendant un an, puis 56,98 €/mois. Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés avec une limite fixée au 28 février 2022.

Et si vous êtes déjà abonné ? Les titulaires d'une Freebox Pop et Delta peuvent également profiter d'un décodeur Devialet en location, via l'option multi-TV. Le prix est fixé à 9,99 €/mois (contre 4,99 €/mois pour un Player Pop). Et c'est sans engagement. Attention cependant, l'offre audiovisuelle ne change pas : les abonnés Pop ne peuvent accéder aux options du forfait Delta en payant l'option. Pas de Prime, pas de Netflix et pas de TV by Canal (elles restent optionnelles et payantes). Mais vous bénéficiez de la belle interface, de l'assistant vocal et du bon son, c'est déjà ça.

Lire aussi – Free offre la connexion Internet haut débit la plus rapide en France selon nPerf

Si vous êtes intéressé, il vous suffit de vous rendre dans votre espace abonné, rubrique « Télévision » et activer l’option qui vous sera proposée au tarif préférentiel. Pour les abonnés Pop, il faudra cependant attendre un peu avant que cette dernière s’affiche dans l'interface. Et bien sûr, Free continue de proposer le Player Devialet à l'achat, pour un tarif de 480 €.