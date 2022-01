Free offre la connexion Internet haut débit la plus rapide en France selon nPerf

Free décroche la médaille d’or du baromètre nPerf. Comprenez que l'opérateur offre le réseau haut débit et très haut débit le plus rapide en France. Il devance ainsi pour la première fois Orange, désormais en seconde position. Bouygues Telecom est troisième et SFR est bon dernier. nPerf note cependant une latence un peu en retrait face à Orange.

Avec l'épidémie mondiale nous a appris que travailler à distance est entièrement possible. Les outils existent. Il suffit de s'équiper. Un bon ordinateur. Un fauteuil confortable. Un bureau. Les logiciels pour rester en contact, comme Teams ou Zoom. Et bien sûr une bonne connexion Internet. En fibre de préférence. L'afflux de salariés qui travaillent à leur domicile à encouragé les pouvoirs publics à investir massivement dans le déploiement rapide de la fibre optique. En novembre 2021, nous rapportions dans nos colonnes l'engagement de 150 millions d'euros du gouvernement pour aider les opérateurs.

Mais le confort du télétravail dépendra beaucoup de la qualité de la connexion Internet. D'où l'intérêt des baromètres tels que ceux de nPerf. Ce dernier a publié l'édition 2021 de la version consacrée à la fibre optique et l'ADSL. Et, à en croire le document, Free est devenu l'opérateur offrant les connexions Internet fixes les plus rapides en France, prenant ainsi la place d’Orange, pourtant en tête du classement depuis des années. Rappelons que ce baromètre est réalisé à partir des millions de tests en condition réelle effectués par les Internautes. L'édition 2021 s'appuie sur 6,7 millions de tests réalisés en France métropolitaine.

Le réseau ADSL et fibre optique de Free est plus rapide que celui d'Orange, SFR et Bouygues Telecom

Entrons dans le détail. Toutes technologies confondues (ADSL, fibre optique, etc.), Free dépasse largement ses concurrents avec une vitesse de téléchargement de 225Mb/s, contre 179Mb/s chez Orange en deuxième position. Free enregistre une progression de 59% par rapport à 2020, lui permettant de passer en pole position du classement nPerf. Bouygues Telecom, en troisième position, talonne Orange avec 178Mb/s. SFR, à la dernière place, offre un débit moyen de 162Mb/s. Si vous comparez Free et SFR, le premier offre une connexion en moyenne 39 % plus rapide que le second. la différence entre Orange et Free atteint 25,7 %.

Côté fibre optique, la différence entre Free et la concurrence est similaire : un peu plus de 30 % en faveur du trublion du Net. Celui-ci affiche une vitesse de téléchargement moyenne de 556Mb/s, contre 418Mb/s pour Orange qui est ici bon dernier. En effet, l'opérateur historique se fait distancer par Bouygues Telecom, avec une vitesse moyenne de 440Mb/s, et SFR, avec 437Mb/s. En upload, même constat : Free continue d'être plus rapide que la concurrence : 150 Mb/s en moyenne toutes technologies et 379 Mb/s en fibre optique.

Seul ombre au tableau, Free offre un temps de réponse toujours supérieur à celui d'Orange (et parfois même supérieur à celui de Bouygues Telecom en fibre optique). Sur ce point, Orange conserve la première place : parfait pour les joueurs en réseau. Dans un communiqué de presse diffusé suite à la publication du baromètre, Free se félicite de ses bons résultats. « Free offre à ses abonnés les meilleures performances de l’internet fixe », peut-on y lire. Dommage que le trublion français ne puisse pas en dire autant sur la connexion 5G. En aout dernier, nPerf indiquait dans un autre baromètre que Free est le plus mauvais des opérateurs, aussi bien en termes de débit que de latence.