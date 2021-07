Freebox : les abonnés multi-tv pourront eux aussi acheter une Apple TV 4K à petit prix

Tous les abonnés Freebox pourront bientôt acheter une Apple TV 4K à petit prix. Même ceux qui bénéficient déjà d’une offre multi-tv. Ces derniers pourront bientôt commander le boitier Apple, moyennant 10 euros supplémentaires pour les frais de port. Le prix et les conditions restent les mêmes.

L’offre de Free incluant une Apple TV 4K customisée vendue à 96 euros (ou 2 euros par mois) au lieu de 199 euros en Apple Store a fait grand bruit en début de semaine. Il s’agit d’une offre réservée dans un premier temps aux nouveaux abonnés : en contractant abonnement Pop ou Delta, ils peuvent choisir de remplacer le Freebox Player Pop contre une Apple TV 4K dont ils seront propriétaires après paiement (à l’image du décodeur Devialet avec la Freebox Delta).

Puis, Free a progressivement ouvert les réservations à tous ceux qui ont déjà une Freebox (Delta, Pop, Revolution ou Mini 4K) en commençant par ceux qui n’ont pas encore contracté l’option multi-tv. Cette option permet d’avoir un second décodeur à la maison. Ainsi, les abonnés bénéficieraient de deux télévisions pour regarder les programmes en streaming sur OQEE. Jusqu’à présent, l’option était facturée 5 euros par mois. Ce prix correspondait à la location du second Freebox Player Pop. Mais, ici, ce n’est pas le cas. Une fois l’Apple TV 4K payée, vous ne payez rien de plus.

Les abonnés Freebox multi-tv pourront aussi acheter une Apple TV 4K à petit prix

Et qu’en est-il de ceux qui ont déjà l’option multi-tv ? Ils pourront également commander une Apple TK 4K. Dans l’interface de gestion du compte (onglet Télévision, puis Gérer mon option Multi-TV), le boitier multimédia de la firme de Cupertino apparaitra prochainement en précommande. Les mêmes conditions s’appliqueront bien évidemment. Cela veut dire que le prix sera le même : 96 euros ou 2 euros par mois pendant 48 mois. Vous aurez bien sûr 10 euros à payer pour les frais de livraison, comme toujours. En revanche, Free ne précise pas s'il est possible de résilier la location de la Freebox Player Pop…

Rappelons que l’Apple TV 4K proposée par Free est un boitier customisé pour les besoins de l’opérateur. L’application OQEE est préinstallée. Une télécommande différente est fournie. Et le produit n’a pas besoin d’identifiant pour se connecter. C’est donc une très belle offre que propose ici Free. Et cela permet aussi d’accéder au multi-tv à un moindre coût.

