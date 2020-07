Freebox Delta : on peut désormais choisir le Player TV de la Pop à la place du boîtier Devialet

Free chamboule ses offres pour faire place à l’arrivée de la Freebox Pop. L’un des changements remarqués concerne l’offre Delta : il est désormais possible d’opter pour le boîtier TV de la Pop à la place du Player Devialet pour faire des économies.

Jusqu’à aujourd’hui, si vous souhaitiez souscrire à l’offre Freebox Delta, vous n’aviez pas vraiment d’autre choix que de débourser d’un coup 480 € ou d’accepter de payer pendant 48 mois 10 € supplémentaires sur votre abonnement pour acheter le Player Devialet, sous peine de devoir passer à l’offre Delta S sans boîtier TV. Alors certes, à la fin le Player Devialet est à vous. Mais cette quasi obligation d’achat énerve nombre de clients depuis le lancement de l’offre.

En effet, dans le cas où vous quitteriez Free pour un autre opérateur, vous ne pourrez plus qu’utiliser les fonctionnalités basiques de l’appareil. Heureusement, l’arrivée de la Freebox Pop semble changer positivement les choses. A côté du Player Devialet qui reste conseillé dans le cadre de l’offre Delta, il est désormais possible d’opter à la place pour le Player TV de la Freebox Pop.

Dans ce cas, l’abonné ne paie aucun supplément. Et pour ceux qui ne veulent vraiment pas de la télévision, l’offre Freebox Delta S reste toujours disponible. En ce sens il est désormais vraiment possible de se composer une offre « à la carte ». Un point sur lequel Xavier Niel a d’ailleurs insisté lors de sa présentation. Et qui permet à ses offres de se positionner de manière plus écoresponsables en évitant le gaspillage.

Dans le cas où le client opte pour le Player Pop, ce qui différencie surtout les offres Pop et Delta c’est le débit : 5 Gb/s descendants pour l’offre Pop et jusqu’à 10 Gb/s (8Gb/s réels) pour l’offre Delta. L’offre Freebox Pop est proposée à 29,99 € par mois la première année et 39,99 € par mois au delà. L’offre Delta avec Player Pop est proposée 10 € supplémentaires par mois (39,99 € la première année et 49,99 € au-delà). Les deux offres sont désormais sans engagement.