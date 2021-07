Freebox Delta : le décodeur Devialet devient compatible Dolby Atmos, il était temps

Free déploie une mise à jour à destination du décodeur de la Freebox Delta. Cette mise à jour inclut notamment le support du Dolby Atmos, longtemps attendu, et du HDMI ARC. Ces deux technologies améliorent l’expérience audio du boitier Devialet. Free en profite pour corriger quelques bugs avec le port SPDIF.

Free annonce le déploiement d’une mise à jour destinée à deux boitiers : le décodeur Devialet de la Freebox Delta et la Freebox One. Cette mise à jour est numérotée 1.1.0. Si vous êtes concerné, nous vous conseillons évidemment de la télécharger et de l’appliquer à votre Freebox. Pour en bénéficier, comme toujours, il suffit de redémarrer le boitier. Le rapatriement de l’archive et l’installation sont automatiques.

La mise à jour concerne plus spécifiquement les propriétaires du décodeur Devialet de la Freebox Delta. En effet, les changements apportés à la Freebox One sont très peu nombreux. Free ajoute simplement le support du WPA3 pour sécuriser le mot de passe WiFi sur la bande de fréquence 5 GHz. C’est léger. Mais c’est toujours bon à prendre.

La Freebox Delta supporte enfin le format Dolby Audio

Côté Freebox Delta, les changements sont plus nombreux et sont plus importants. Le premier changement concerne le support du Dolby Atmos. Ce n’est pas un support hardware, puisque le décodeur n’était pas compatible à son lancement. Et il le restera. En revanche, le format est supporté. Cela veut dire que le décodeur peut faire transiter ces flux audio vers des appareils compatibles (barre de son, système audio, téléviseurs, etc.).

Toujours côté audio, le décodeur Devialet devient compatible HDMI ARC. Cela veut dire que les flux audio peuvent désormais passer d’un appareil compatible à un autre via le port HDMI. Le son de la télé peut sortir sur le décodeur Devialet. Et le son d’un appareil connecté en HDMI sur la télé peut aussi sortir sur le décodeur sans que l’appareil soit connecté au décodeur. C’est pratique.

Deux autres améliorations concernent l’application Netflix préinstallée. D’abord, elle devient compatible Dolby 5.1. Comme pour le Dolby Atmos, ce support est logiciel. Il vous faut un appareil compatible pour profiter de ce format. Ensuite, elle prend en charge le FRC. Ce dernier est un algorithme qui règle automatiquement le taux de rafraichissement de l’écran en fonction du contenu pour éviter les scintillements.

Les dernières améliorations significatives de cette mise à jour concernent le port SPDIF. Tout d’abord, il devient compatible Dolby Digital Plus (câble compatible requis). Ensuite, certains bugs ont été supprimés : redémarrages intempestifs et pertes de son sont de l’histoire ancienne. À 480 euros le décodeur, toutes ces petites améliorations sont les bienvenues.