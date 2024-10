Le Galaxy S25 Ultra va prendre soin de vos mains avec ce design “plus doux”

De nouvelles fuites révèlent un Galaxy S25 Ultra au design retravaillé. Samsung aurait donc enfin adouci les coins de son prochain modèle haut de gamme qui promet une meilleure prise en main et un confort accru.

Les smartphones de grande taille sont souvent critiqués pour leur prise en main peu ergonomique. Le Galaxy S24 Ultra, en particulier, a reçu des retours mitigés en raison de ses coins anguleux qui rendent son utilisation parfois inconfortable. Les utilisateurs espèrent donc un design plus doux et agréable au quotidien pour le prochain modèle de la série Galaxy S.

Il semble que Samsung ait entendu ces retours. Des fuites récentes, provenant notamment de maquettes et d’étuis, montrent que le Galaxy S25 Ultra adoptera des coins plus arrondis et un cadre plus plat. Ces modifications marquent un changement par rapport aux précédents modèles et pourraient offrir une prise en main bien plus confortable. Le modèle garde une taille imposante, mais les utilisateurs devraient enfin pouvoir tenir le smartphone sans que les bords ne leur fassent un trou dans la paume.

Samsung revoit l'ergonomie du futur Galaxy S25 Ultra

Le nouveau design du Galaxy S25 Ultra ne se limite pas à ses coins plus arrondis. Les fuites indiquent également des bordures d'écran plus fines et un cadre légèrement plus fin, améliorant encore plus la prise en main. Ce changement de design pourrait ainsi répondre aux critiques émises à l'encontre du Galaxy S24 Ultra, tout en gardant un grand smartphone et un appareil haut de gamme. Cependant, la société n'a pas prévu de revenir aux écrans incurvés, préférant poursuivre avec des modèles plats pour une meilleure ergonomie.

Outre ces changements de design, des ajustements sont également attendus pour le module caméra du Galaxy S25 Ultra. Les capteurs seraient plus rapprochés et mieux intégrés, offrant un design plus harmonieux. Cette configuration pourrait inclure un capteur principal, un ultra grand-angle et un périscope, accompagnés d'un téléobjectif, d’un flash LED et d'un autofocus laser, placés de manière plus compacte. Bien que ces informations ne soient encore que des fuites, elles laissent présager un modèle haut de gamme qui se veut plus confortable et performant à tous les niveaux.