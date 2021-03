Free propose de découvrir gratuitement les meilleures séries Netflix

Free vient d’annoncer une opération très intéressante pour ceux qui hésitent à s’abonner à Netflix. Si vous avez une Freebox Pop, Mini 4K ou encore Révolution, vous pourrez découvrir les premiers épisodes des plus grands succès de la plate-forme sans avoir à vous abonner.

Netflix a beau être bien installé en France, il y a encore beaucoup de gens qui, pour une raison ou pour une autre, ne se sont jamais abonnés. Ce sont eux que Free cherche à séduire avec cette nouvelle opération. A partir d’aujourd’hui et pendant 15 jours, l’opérateur permet de découvrir sans surcout les plus grands succès de la plate-forme.

En effet, il est maintenant possible de découvrir les séries les plus populaires de Netflix sans payer un centime. Pour cela il faut être abonné à Free et posséder une Freebox Pop, Revolution ou Mini 4K. Si c’est le cas, il faut ensuite accéder à l’application directement via votre télécommande ou le canal 103. Comme le précise Univers Freebox, il faut redémarrer le Player pour lancer la plateforme.

Free propose de découvrir gratuitement Netflix jusqu'au 16 mars

Il ne sera pas nécessaire de créer un compte pour profiter de l’opération. En lançant l’application, vous pourrez découvrir des séries telles que Lupin, Stranger Things, Family Business, Emily in Paris ou encore Sex Education. La vidéo publiée par Free dresse la liste des séries à découvrir. Attention, il ne s’agit pas ici de vous offrir un abonnement gratuit. En réalité, ce sont seulement les trois premiers épisodes des séries concernées qui sont proposés. Si vous voulez voir la suite, il faudra sortir la carte bleue et s’abonner. Une bonne manière pour Netflix d’attirer un nouveau public dans sa toile. L’opération va durer jusqu’au 16 mars prochain et pourrait permettre au service de streaming de grapiller encore quelques abonnés.

Pour rappel, Netflix compte aujourd’hui plus de 200 millions d’abonnés dans le monde et est actuellement la première plateforme de streaming vidéo, aussi bien en termes de contenu qu’en termes d’audience. Toutefois, son règne se voit de plus en plus menacé par un petit nouveau aux dents longues, à savoir Disney +. L’application de la firme de Mickey a d’ailleurs frappé fort il y a quelques jours en proposant le service Star, pour un public mature.

[EXCLU FREE]Abonnés #Freebox, vous ne les avez pas encore vus ? On vous donne 15 jours pour découvrir gratuitement une sélection des plus grands succès de @NetflixFR ! pic.twitter.com/RbWikxf70n — Free (@free) March 2, 2021

Source : Univers Freebox