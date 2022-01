Oqee TV : Free déploie une mise à jour de l’application Android

Free annonce l’arrivée d’une nouvelle version de son application Oqee TV pour Android. Numérotée 10.0.35, celle-ci apporte une seule amélioration : l’adaptation dynamique de la qualité vidéo, optimisant ainsi la définition en fonction de l’écran et de la connexion. L’application reste exclusive aux abonnés Freebox Delta et Pop.

Lors du lancement de la Freebox Pop, Free a présenté sa nouvelle interface TV appelée Oqee TV. Cette interface est préinstallée sur le décodeur numérique tout en rondeur et permet d’accéder non seulement aux chaînes du bouquet de l’opérateur, mais également aux services de télévision de rattrapage, à un enregistreur numérique et à quelques applications de SVOD. Face à un engouement de la part des utilisateurs, Free a ensuite décliné son interface sur d’autres systèmes d’exploitation.

Cet été nous rapportions dans nos colonnes que Free déployait cette application sur iPhone, iPad, tvOS (sur Apple TV) et Android. Cela permet de bénéficier de tous les avantages de l’interface de la Freebox Pop en situation de mobilité ou dans une autre pièce de votre logement. Bien sûr, quelques contraintes accompagnent l’installation de cette application. Mais elle apporte de vrais services pour tous ceux qui ne peuvent pas regarder leurs programmes sur la télévision du salon.

Free déploie une mise à jour d'Oqee TV sur Android

Bien sûr, qui dit application dit aussi amélioration de l’expérience grâce à des mises à jour. Cette semaine, Free a déployé une nouvelle version d’Oqee TV sur Android. Elle est numérotée 1.0.35. Et elle n’apporte qu’une seule nouveauté : « l’adaptation dynamique de la qualité vidéo ». Dit comme cela, ça n’a l’air de rien. Mais c’est une amélioration considérable. Car cela permet d’optimiser l’expérience visuelle en fonction de vos conditions d’accès.

Free ne détaille pas exactement ce que cela veut dire. Mais nous imaginons que l’application est capable d’augmenter ou de réduire la qualité d’une vidéo en temps réel selon la bande passante disponible et selon la qualité de l’écran qui reçoit le flux en streaming. Rappelons que cette application, exclusive aux abonnés Freebox Pop et Delta (ainsi que les abonnés multi-TV Pop et Apple TV), peut être utilisée de n’importe où : en fibre, en ADSL, en 4G ou en 5G…