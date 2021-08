5G : SFR offre un meilleur débit qu’Orange, Bouygues et Free Mobile selon nPerf

SFR offre un meilleur débit 5G qu'Orange, Bouygues Télécom et Free Mobile. D'après les tests réalisés par nPerf, c'est l'opérateur au carré rouge qui propose les meilleurs débits descendants et montants à ses abonnés en France. Par contre, sur toutes les connexions réalisées (de la 2G à la 5G) au premier semestre 2021, Orange continue de garder la première place.

nPerf vient de mettre en ligne le baromètre consacré aux connexions mobiles en France lors du premier semestre de 2021. L'application s'est notamment intéressée aux débits offert avec les abonnements 5G, arrivés en France au compte goutte à la fin de l'année dernière. Au cours de la période, les utilisateurs de l'application nPerf ont réalisé 1 476 918 tests, en hausse de 20% par rapport au premier semestre de 2020.

Lors du premier semestre de l'année, SFR s'est imposé comme le numéro 1 de la 5G. L'opérateur au carré rouge offre un débit moyen descendant de 308 Mb/s et un débit moyen montant de 40 Mb/s. SFR est loin devant la concurrence, notamment sur les débits montants. “Avec une vitesse presque deux fois supérieure au deuxième classé -Orange-, SFR surclasse nettement ses adversaires sur cet indicateur”, détaille nPerf.

Orange offre le meilleur réseau mobile de France, annonce nPerf

Par contre, Orange ne démérite pas concernant les débits moyen descendants. Sur cet indicateur, l'opérateur historique talonne de près SFR avec une moyenne de 296 Mb/s. “Avec Orange, ces deux opérateurs mènent la course en tête, loin devant Bouygues Telecom et Free, en offrant des débits 5G moyen plus de six fois supérieurs aux débits 4G moyens, tous opérateurs confondus”, précise le baromètre.

nPerf se penche ensuite sur le temps de latence des réseaux 5G. Sur ce terrain là, c'est Bouygues Télécom qui tire son épingle du jeu, juste devant SFR. D'après le baromètre, “les latences 5G sont assez proches de celles de la 4G, hormis pour Bouygues Telecom qui offre une véritable différence”.

En combinant tous les tests réseau réalisés en 2G, 3G, 4G et 5G, nPerf a décrété qu'Orange offre le meilleur réseau mobile de France avec un score de 78 658 nPoints, loin devant le numéro 2, Free Mobile. Orange est un habitué de la première place du classement.