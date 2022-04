Free Mobile promet que les tarifs n’augmenteront pas jusqu’en 2027

Free répond aux augmentations de forfaits mobiles chez les concurrents, notamment Bouygues Telecom. L'opérateur de Xavier Niel indique ne pas avoir augmenté ses tarifs depuis le lancement de Free Mobile en 2012, et s’engager à ne pas le faire jusqu'en 2027. Un message bien senti à destination de ceux qui “enrichissent” leurs forfaits pour forcer une augmentation des prix.

Nous évoquions la semaine dernière dans nos colonnes une nouvelle hausse des forfaits mobiles de la part de l’opérateur Bouygues Telecom. Justifiée par l’ajout de 50 Go de data, le prix du forfait B&You subit une hausse de 3 euros, que les utilisateurs sont cependant libres de refuser. Ce n’est plus quelque chose qui nous surprend puisque tous les opérateurs, et notamment SFR, s'appuient sur cette stratégie. Ces hausses sont communiquées aux clients par mails, comme à chaque fois. Cependant, tous les opérateurs ne l'adoptent pas. Un trublion français résiste à la tentation !

Ce 26 avril, Free rappelle, dans un communiqué de presse, qu’il n’a pas augmenté le tarif de ses forfaits historiques pendant 10 ans. L'opérateur enfonce le clou et s’engage à ne pas le faire dans les 5 années à venir, réitérant une promesse déjà à l'occasion des 10 ans de Free Mobile. Un message gorgé de sous-entendus à destination des concurrents. En effet, le catalogue tarifaire de Free est aujourd'hui similaire à celui de 2012 : peu d’offres au compteur et peu d'options qui font augmenter la facture. L’opérateur précise que cette décision s’applique autant aux abonnés existants qu’aux nouveaux abonnés.

Le forfait Free Mobile illimité est toujours à 19,99 euros… et le restera !

Au fil des années, certains forfaits sont venus en complément afin d’enrichir le catalogue de l’opérateur. Néanmoins, nous retrouvons toujours les deux offres historiques. La première à 2 euros et la seconde à 19,99 euros. La première comporte 2h d’appel, avec 50 Mo en 4G/4G+ et SMS/MMS illimité. Et elle est offerte pour les abonnés Freebox. La seconde est un forfait 5G, avec 210 Go en 5G/4G+, appels, SMS et MMS illimité. Son prix tombe à 15,99 euros ou 9,99 euros pour les abonnés Freebox (selon la Box adoptée). Voilà une belle complémentarité entre Box et Mobile.

Le maintien des tarifs n'empêche pas les forfaits d'évoluer. Ces derniers ont été régulièrement enrichis depuis 2012, notamment sur l’enveloppe data. Free Mobile a également intégré la 4G et la 5G sans surcoût pour les abonnés. Contrairement à Bouygues Telecom, qui propose à ses abonnés de payer un supplément de 3 euros afin d’obtenir la 5G sur leurs forfaits.