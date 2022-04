Free offre la meilleure couverture 5G en France, mais pas les meilleurs débits

Selon le nouveau baromètre nPerf, Free est l’opérateur avec le meilleur indice de couverture 5G en France. Le trublion des télécoms obtient un score de 29,9 %, contre 14,7 % pour Bouygues Telecom. Ce dernier a également précisé sur Twitter couvrir 81 % de la population. Sur la 4G, c’est Orange qui décroche la première place du podium avec un indice de couverture de 96,85 %.

Depuis le déploiement de la 5 G en France fin de 2020, le mot couverture est sur toutes les lèvres. Au-delà de leur forfait respectif plus ou moins avantageux, les opérateurs se livrent une bataille sans merci pour obtenir le meilleur indice de couverture sur le territoire. Du 1er janvier au 31 décembre 2021, l’institut nPerf a ainsi réalisé sa propre étude pour établir le baromètre le plus complet à ce jour. Pour ce faire, il a collecté 1,2 milliard de mesures sur 124 300 appareils Android sur l’ensemble du territoire.

D’après les résultats obtenus, Free ressort grand gagnant de la course à la couverture. En effet, l’opérateur obtient un indice de 29,9 % en métropole, loin devant Bouygues Telecom qui, de son côté, atteint 14,7 %. nPerf précise en outre qu’Orange et SFR n’apparaissent pas dans le classement, car trop peu de mesures à leur égard ont pu être récoltées. Sur Twitter, Free n’a pas résisté à repartager l’information, ajoutant au passage que son réseau couvre à ce jour 81 % de la population française, un joli score après plus d’un an d’efforts.

Free a la meilleure couverture 5G, mais déçoit sur les débits

Si Free peut donc se targuer d’être le premier sur la couverture, les réponses à son tweet sont presque unanimes. Certes, couvrir la population est une étape importante, mais il reste la question du débit. Or, sur ce point, Free est loin d’être le mieux placé. En effet, selon une récente étude de l’Arcep, l’opérateur est même en dernière position dans cette catégorie, et ce, pour une raison simple.

Contrairement à ses concurrents, l’opérateur a misé en priorité sur les bandes de fréquence 700 MHz, contre 2,1 GHz, 2,6 GHz et 3,5 GHz pour les autres. Toujours selon nPerf, c’est SFR qui remporte la palme du débit 5G en France. En outre, l’institut dévoile également les indices de couverture 4G sur l’année 2020. Free perd ici sa place de leader puisqu’il est relégué à la 4e position. Tout en haut du podium, on retrouve Orange avec un indice de 96,85 %, suivi de Bouygues Telecom (96,16 %) et SFR (95,96) %.