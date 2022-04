Free : une immense panne paralyse le réseau, les abonnés sont privés d’Internet

Une immense panne touche le réseau Free. D'après les témoignages, de nombreux abonnés sont privés de connexion Internet, de réseau mobile et de télévision depuis la nuit dernière dans plusieurs villes de France. On fait le point sur la situation.

Dans le courant de la nuit du 26 au 27 avril 2022, une immense panne a touché le réseau de l'opérateur Free. Sur les réseaux sociaux et sur Downdetector, de nombreux abonnés affirment être privés de connexion Internet et de télévision.

Plus de 2000 rapports de clients mécontents ont été enregistrés en l'espace d'une heure. La connexion mobile et le réseau fixe sont visiblement concernés par le problème. De nombreux clients affirment également être privés de 4G. Downdetector fait d'ailleurs état d'un “black-out total” pour plusieurs régions de l'Hexagone.

Une nouvelle panne touche le réseau Free en France

“Pas d'internet ni de 4G ni de TV ni de téléphone à Sedan”, témoigne un internaute sur Downdetector. Un autre abonné Free déclare que “seule la ligne téléphone fixe fonctionne toujours” dans le nord du pays. “Depuis 8h55 ce matin, je n'ai ni internet mobile, ni fixe”, surenchérit un autre.

Visiblement, l’Est de la France, l'Alsace et le nord sont particulièrement touchés par la panne. La carte interactive visible sur Downdetector révèle que Lille, Paris, Reims, Strasbourg, Lyon et Grenoble sont les villes les plus paralysées. Il semble que le sud de la France soit également concerné dans une plus faible mesure par la défaillance.

Sur le site Free-reseau.fr, , on apprend d'ailleurs que plus de 150 DSLAMs sont actuellement injoignables. Dans le courant de la nuit dernière, c'était près de 200 DSLAMs qui étaient considérées comme hors-circuit. Le site, qui surveille en continu le réseau de l'opérateur, révèle qu'un incident est survenu dans l'est parisien vers 5h du matin. D'après les informations relayées par l'AFP, la panne a été provoquée par “des actes de vandalisme” sur le “réseau de fibres optiques”.

Certains liens ont été rétablis fin de matinée, vers 10H30, précise le site : “les liens vers Lyon et l'est semblent de nouveau fonctionnels”. Comme toujours, Free n'a pas pris la peine de communiquer sur l'origine ou l'évolution de la panne, laissant les abonnés dans le flou.

Apparemment, la situation s'améliore progressivement dans le courant de la fin de la matinée, bien que de nombreux abonnés Free soient toujours sans connexion Internet. “Réseau rétabli chez moi Strasbourg/ Montagne Verte”, annonce une cliente. Vers 11h, un abonné assure avoir récupéré un accès Internet : “Internet revenu à l'instant mais toujours pas de télévision en espérant que cela ne reparte pas”.

Si vous êtes concernés par cette panne d'ampleur, on vous conseille d'abord de changer vos DNS. Cette manipulation très simple pourrait permettre de résoudre le problème. L’utilisation d’autres DNS que celles fournies par votre FAI ne provoque généralement aucun problème et vous pourrez laisser la configuration en l’état. Pour en savoir plus, découvrez notre dossier consacré au changement de DNS.

Si cette idée a réglé votre problème d'accès à Internet, on vous invite à nous en faire part dans les commentaires si dessous. Si ce n'est pas le cas, on vous encourage à consulter notre dossier sur les bons réflexes à adopter lors d'une panne du réseau Free.