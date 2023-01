Déploiement 4G : Free Mobile est l’opérateur le plus actif en décembre 2022

Comme le veut la tradition, l'ANFR vient tout juste de publier son observatoire mensuel des déploiements des réseaux mobiles. L'occasion de constater que Free Mobile n'a pas chômé en décembre 2022, avec l'ajout de 272 sites 4G supplémentaires à son actif.

C'est désormais devenu une habitude. Chaque mois, l'Agence nationale des fréquences publie son observatoire des déploiements des réseaux, en partenariat avec Cartoradio.fr, plateforme cartographique qui répertorie l'ensemble des sites radioélectriques autorisés sur le territoire français.

L'occasion pour nous de constater les progrès réalisés sur les déploiements des réseaux 4G et 5G en France, et surtout de voir quels sont les opérateurs les plus actifs, mois après mois. Tout d'abord, l'institution nous apprend que 38 132 sites 5G ont été autorisés en France au 1er janvier 2023, dont 164 sites en Outre-Mer.

Parmi eux, seulement 29 315 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels (ndrl : sites capables d'émettre des ondes radio). Rappelons au passage que la quasi-totalité des implantations 5G reposent sur des sites déjà existants, utilisés notamment pour les réseaux 2G, 3G et 4G. Dans l'Hexagone, 5 sites seulement proposent “exclusivement” de la 5G. Enfin, on apprend que sur le mois de décembre, les sites 5G autorisés ont augmenté de 1,5 %.

Free Mobile se distingue sur la 4G en décembre 2022

Evoquons maintenant le réseau 4G. Selon l'ANFR, la France compte aujourd'hui pas moins de 62 618 sites 4G autorisés. Attention toutefois, seulement 54 694 sont actuellement en service. Sur le mois de décembre 2022, les autorisations de sites 4G ont augmenté de 0,6 %, tandis que les mises en service ont grimpé de 0,8 %.

Pour l'heure, les antennes sont réparties de la manière suivante :

Orange : 28 975 sites (+182 antennes en décembre 2022)

(+182 antennes en décembre 2022) SFR : 24 265 sites (+173 sites sur la même période)

(+173 sites sur la même période) Bouygues Telecom : 24 340 sites (+234 antennes sur la même période)

(+234 antennes sur la même période) Free Mobile : 23 524 sites (+272 sites sur la même période)

Comme vous pouvez le constater, Free Mobile a donc été l'opérateur le plus actif sur le déploiement des antennes 4G en le mois dernier. Concluons ce tour d'horizon par une autre bonne nouvelle partagée par l'ANFR. En effet, décembre 2022 a été marqué par les premiers accords d'implantations de stations de Telco OI à la Réunion en bande 2100 MHz et en bande 700 MHz, tandis que les premières stations 4G Orange en 700 MHz vont être installées à Mayotte.

Rappelons que l'ANFR a récemment déployé son appli de mesure de puissance du réseau mobile sur iOS, après des années de blocage et de lutte avec Apple.

