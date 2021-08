80 Go à 9,99 €, l’offre mobile pas chère de Bouygues pour la rentrée

A l'occasion de la rentrée qui approche à grands pas, l'opérateur Bouygues Telecom via l'intermédiaire de sa branche low-cost B&You propose un forfait mobile pas cher. La série spéciale Very B&You 80 Go est à 9,99 € par mois.

Plus que quelques heures afin de pouvoir souscrire au forfait mobile sans engagement et sans condition de durée B&You 80 Go à 9,99 € par mois. L'offre court jusqu'à ce soir 23h59. Pour les personnes à la recherche d'une offre mobile incluant une enveloppe internet confortable, ce forfait répondra au mieux à leurs besoins.

En plus des 80 Go à utiliser en France Métropolitaine, vous avez également 12 Go utilisables en Europe/DOM. Il inclus également les appels & SMS illimités MMS illimités en France métropolitaine et vous avez l'assurance de bénéficier de la qualité du réseau 4G de Bouygues Telecom. Si 80 Go vous paraissent peu, il y a aussi deux autres offres qui valent le coup : 100 Go à 11,99 € et 200 Go à 14,99 € incluant respectivement 15 Go et 20 Go utilisables en Europe/DOM.

La carte SIM triple découpe qui assure une compatibilité avec tous les mobiles du marché est au prix de 10 euros. Elle est facturée une seule fois au moment de la souscription. Enfin, si vous n'êtes pas convaincu par cette nouvelle offre, nous vous invitons à jeter un œil dès à présent notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles en fonction de votre budget et de vos besoins ou bien encore les meilleures offres sur les forfaits mobiles 5G.