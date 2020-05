Les meilleurs serveurs DNS gratuits, à la fois sécurisés et rapides

Le DNS fourni par votre FAI ne vous convient pas, mais vous n’êtes pas prêt à investir pour améliorer votre navigation web ? Alors, vous devez vous tourner vers un service gratuit. Ne vous inquiétez pas, il existe des plateformes qui font parfaitement le travail.



Que ce soit pour des raisons de sécurité, d’anonymat ou de performances, ce ne sont pas les arguments qui manquent pour changer de DNS et se tourner vers un service tiers. Encore faut-il savoir quelle plateforme est à la fois de confiance, fiable, rapide et gratuite. Une question à laquelle nous répondons dans le présent dossier.

Un serveur DNS, c’est quoi ?

DNS est l’acronyme de « Domain Name System », un terme que l’on peut traduire par « système de noms de domaine ». Les interactions qu’il gère sont primordiales dans le fonctionnement d’internet, puisque le DNS traduit les noms de domaines en adresses IP. Quand vous tapez google.com dans votre barre d’URL, cela ne signifie pas grand-chose pour le réseau. Car la véritable identification de cette adresse est en fait 216.58.198.206. C’est le rôle du DNS de faire le lien entre les deux, pour que vous puissiez accéder à une page sans avoir besoin de connaître son IP exacte. Sans DNS effectuant cette mission de traduction, il nous faudrait renseigner une suite de chiffres plutôt qu’un nom pour atterrir sur une page web. Il serait alors bien évidemment très difficile de retenir autant d’adresses IP.

Pourquoi changer de serveur DNS ?

Par défaut, ce sont les fournisseurs d’accès à internet (FAI) qui attribuent à leurs clients les serveurs DNS dont ils ont besoin. Mais on ne peut pas dire que ce qui est mis à disposition des clients offre les meilleures prestations. Pour obtenir de meilleures performances, et notamment un chargement des pages plus rapides, il convient alors de se tourner vers des serveurs DNS plus performants, mais aussi plus fiables. On se rappelle des pannes nationales connues par Free et Free Mobile dus à un problème de DNS.

Bonne nouvelle, il existe des services gratuits d’excellente qualité qui vous permettent d’améliorer votre expérience de navigation web sans rien dépenser. Il est important de ne pas se tourner vers n’importe quel service de DNS gratuit, tous ne vont pas faire mieux que les serveurs mis à disposition par votre FAI. Nous avons sélectionné pour vous ce que nous estimons faire partie des meilleures plateformes. Gardez aussi en tête que pour bénéficier des meilleures prestations possibles, c’est bien évidemment vers les services de DNS payants qu’il faut se tourner, qui vont allier vitesse, sécurité et fonctionnalités supplémentaires. Mais ceux-ci sont surtout à recommander pour des usages spécifiques.

La procédure exacte varie selon le type d’appareil et le logiciel utilisé, mais il n’est pas difficile de changer l’adresse DNS utilisée par défaut. Il suffit de se rendre dans les paramètres réseau et de renseigner de nouvelles adresses. Vous trouverez ci-dessous des suggestions de services DNS tiers dont nous recommandons l’utilisation, avec pour chacun les adresses de leurs serveurs DNS primaires et secondaires renseignées. Pour plus de précisions sur les étapes à suivre pour ce faire, nous vous invitons à consulter notre tutoriel expliquant pas à pas comment changer les serveurs DNS.

Google Public DNS

Y a-t-il un pan du web sur lequel Google n’est pas présent ? La firme de Mountain View met à disposition des serveurs DNS particulièrement rapides aux utilisateurs. Il y parvient grâce à la présence d’un grand nombre de serveurs à travers le monde et à une technologie ciblant particulièrement les problèmes de défaut de cache, un souci majeur dans le ralentissement et l’engorgement des DNS.

La simplicité de configuration est aussi l’un des points forts de cette plateforme, qui est ainsi parfaite pour les initiés qui n’ont jamais changé leur DNS par défaut. Pour une première expérience, Google Public DNS est ainsi hautement recommandable. Le manque d’options de personnalisation va par contre peut-être refroidir les bidouilleurs et les habitués à ce genre de manipulation.

Contrairement à d’autres services, Google Public DNS conserve des logs de connexion et de navigation à des fins de dépannage et de diagnostic. Ce n’est donc pas le meilleur en ce qui concerne la vie privée. Pour la sécurité, le groupe américain a notamment recours au protocole DNSSEC (Domain Name System Security Extensions). Le service propose une protection contre les attaques DDoS (par déni de service), les tentatives de phishing et les attaques par empoisonnement de la mémoire cache.

DNS primaires : 8.8.8.8

DNS secondaires : 8.8.4.4

Cloudfare

Cloudfare est sans doute le service du genre le plus connu, et à raison. C’est de loin le service de DNS le plus rapide selon les mesures du site indépendant DNSPerf. Une requête est traitée environ deux fois plus vite sur un serveur DNS 1.1.1.1 que par un serveur OpenDNS ou Google Public DNS, les deux plateformes qui complètent le podium. C’est ainsi le meilleur choix pour tous ceux qui veulent avant tout de la performance brute.

À l’égard du traitement des données personnelles, Cloudfare tire aussi son épingle du jeu. Les données de navigation ne sont pas exploitées à des fins publicitaires, l’adresse IP d’origine (la vôtre) n’est pas enregistrée sur ses serveurs et l’intégralité des logs est supprimée sous 24h.

Autre atout de Cloudfare, l’existence d’applications dédiées aux mobiles, sous Android et iOS. Un moyen on ne peut plus simple d’améliorer la vitesse de sa navigation et de cacher certaines activités à son opérateur pas seulement sur ordinateur, mais aussi sur son smartphone.

DNS primaires : 1.1.1.1

DNS secondaires : 1.0.0.1

OpenDNS

OpenDNS est un acteur reconnu du secteur depuis 2005. Réputé pour sa polyvalence et son efficacité, il a été racheté en 2016 par le géant Cisco. Il s’agit de l’un des services de DNS les plus rapides du marché, au niveau de ce que propose Google Public DNS.

Côté sécurité, il offre une protection contre le vol d’identité, les attaques DDoS, les sites Web malveillants, les attaques de phishing ou encore les attaques par empoisonnement de la mémoire cache. Là où OpenDNS se distingue, c’est surtout par ses innombrables options de contrôle parental, qui peut être configuré pour chaque appareil du foyer. Pour les interdictions d’accès aux sites web, vous pouvez par exemple cibler certains types de pages : pornographie, gambling…

OpenDNS propose trois formules. L’offre VIP payante ajoute quelques fonctionnalités pour le blocage et l’autorisation d’accès aux pages web et à des statistiques de consommation d’internet et de navigation. Les deux autres sont gratuites. FamilyShield est préconfiguré et donc parfait pour les débutants ou les utilisateurs qui ne veulent pas s'embêter à tout configurer par eux-mêmes, alors que Home est tout indiqué pour quiconque souhaite personnaliser son service de A à Z.

DNS primaires : 208.67.222.222

DNS secondaires : 208.67.220.220

Verisign DNS

Verisign mise avant tout sur la stabilité, la sécurité et le respect de la vie privée avec son service. Celui-ci offre une protection robuste contre les principaux types d’attaques et programmes malveillants. La plateforme garantit également que vos données ne soient pas vendues à des entreprises tierces, notamment à des fins de ciblage publicitaire.

Mais si Verisign sort du lot sur certains domaines, il faut admettre qu’il est aussi légèrement en retard sur d’autres. Il est moins rapide que les autres solutions présentées dans cette sélection de services de DNS. Si vous n’en avez que faire de perdre quelques millisecondes pour chaque requête effectuée afin de gagner en sécurité et de garantir la protection de vos données personnelles, alors ce DNS gratuit peut vous correspondre.

DNS primaires : 64.6.64.6

DNS secondaires : 64.6.65.6

Quad9

Il s’agit d’une organisation à but non lucratif, supportée par IBM et plusieurs organismes spécialisés en cybersécurité. Cette plateforme est disponible depuis 2016, elle est donc relativement nouvelle sur le marché par rapport aux vieux briscards que l’on connaît. Mais elle dispose tout de même d’atouts indéniables.

Quad9 n’atteint pas le niveau de vitesse des serveurs DNS de Cloudfare ou Google, mais il reste l’un des services du genre les plus rapides du marché selon les mesures de DNSPerf. Il surpasse par exemple assez largement Yandex ou Comodo, deux services assez connus, mais que nous avons choisi de ne pas détailler ici pour justement ce déficit de performances par rapport à d’autres challengers.

L’intérêt de Quad9 réside aussi en ses fonctionnalités de sécurité. Il protège contre la plupart des menaces informatiques grâce à sa collaboration avec 18 sociétés travaillant dans le renseignement contre les cybermenaces. Étant donné que l’on a affaire à une organisation à but non lucratif, celle-ci n’a pas de « motivation commerciale ni désir de tirer profit ou de distribuer des données que nous pensons être privées et vitales pour un Iiternet ouvert et gratuit« , nous assure-t-on.

DNS primaires : 9.9.9.9

DNS secondaires : 149.112.112.112