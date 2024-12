Free étoffe son catalogue Oqee Ciné avec de nouveaux films, accessibles à tous ses abonnés

Free continue d’enrichir son offre de divertissement avec sa plateforme de streaming Oqee Ciné. Le service vient d’accueillir quelques nouveaux films, voici la liste.

Lancée en mars 2023, Oqee Ciné propose déjà plus de 600 films et séries, accessibles gratuitement à tous les abonnés Free, qu’ils soient sur Freebox ou Free Mobile. Financée par la publicité (modèle AVOD), la plateforme mise sur un catalogue diversifié et régulièrement mis à jour. Cette semaine, ce sont dix nouveaux films qui viennent s’ajouter à la liste, avec une attention particulière portée à l’acteur Pierce Brosnan.

Parmi les nouveautés, trois films mettent en lumière le talent de Brosnan. Le Tailleur de Panama offre une satire d’espionnage où l’acteur incarne un agent manipulateur au charme indéniable. Up & Down plonge dans une histoire sombre, où quatre individus se retrouvent sur le toit d’un immeuble la veille du Nouvel An, chacun confronté à ses démons. Enfin, Urge : Drogue mortelle propose un thriller intense, avec Brosnan dans le rôle d’un mentor mystérieux dévoilant les dangers d’une substance révolutionnaire.

Oqee Ciné a droit à de nouveaux films

Mais l’offre ne s’arrête pas là. Les amateurs de jazz pourront se plonger dans Susie et les Baker Boys, un film qui explore les rêves et les désillusions du monde des cabarets. Les fans de science-fiction apprécieront After Earth, avec Will Smith et son fils Jaden, dans une quête de survie post-apocalyptique. Pour ceux qui préfèrent les thrillers, Secret Party promet une soirée qui bascule dans l’inattendu, tandis que L’Île au Trésor (1972), version Disney du classique de Robert Louis Stevenson, ravira les amateurs d’aventures familiales.

Le catalogue s’enrichit également de films comme Défendu, un drame poignant sur les choix et leurs conséquences, Le Meilleur, une œuvre inspirante par sa simplicité, et Flic de Haut Vol, qui mélange action et humour avec brio.

Disponible sur l’application TV de Free Oqee, la plateforme est accessible sur de nombreux supports : mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick et via le web. Les possesseurs de Freebox, même les modèles plus anciens comme la Freebox Révolution ou le player de Devialet, peuvent également profiter d’un accès direct à Oqee Ciné.