Abonnés Free, cette fonctionnalité de l’application TV OQEE risque de vous faire grincer des dents

Une fonctionnalité de l'application TV OQEE déployée récemment par Free risque de ne pas plaire aux abonnés Freebox. Désormais, les utilisateurs de l'interface TV ne peuvent plus passer les publicités diffusées sur les chaînes du groupe TF1.

Développé par Free en 2020 pour la Freebox Pop et lancé sur Android, iPhone, iPad et Android TV un an plus tard, le service OQEE du fournisseur d'accès à Internet est une interface TV qui permet de :

contrôler le direct pour mettre un programme en pause et revenir en arrière

retourner au début du programme en cours

accéder aux programmes en replay et VOD classés par thématique

Depuis son lancement il y a trois ans, l'application TV de Free n'a cessé d'évoluer avec, notamment, l'arrivée du service de streaming OQEE Ciné et l'accès gratuit à l'interface pour les abonnés Free Mobile 5G. Mais récemment, une fonctionnalité déployée par l'opérateur impose une restriction qui risque d'agacer fortement les utilisateurs.

Mauvaise nouvelle ! Les publicités “non skippable” débarquent sur OQEE by Free

Selon nos confrères d'Univers Freebox, la plateforme OQEE by Free ne permet plus de passer les publicités d’un programme diffusé par les chaînes du groupe TF1.

Concrètement, si l'utilisateur veut voir un programme en différé et qu'il tombe sur une publicité, il n'aura pas la possibilité de la zapper. Comme vous pouvez le voir dans la capture ci-dessous, au moment de déplacer le bouton rond situé en bas à gauche, le message suivant sera affiché : À la demande de TF1, cette action est bloquée durant ce passage publicitaire.

Pour information, ce comportement a été constaté par les abonnés Freebox Pop, Ultra et Révolution depuis la fonction de contrôle du direct. Aussi, l'application OQEE by Free n'est pas le premier service TV à adopter les publicités “non skippable”. Auparavant, la plateforme MyCanal avait déjà mis en place cette fonctionnalité pour les chaînes des groupes M6 et TF1.

Comme l'avait souligné @anael_tw, les chaînes du groupe M6 ont adopté les publicités "non skippable" sur myCANAL. Maintenant, c'est au tour des chaînes du groupe TF1 d'adopter les publicités "non skippable" ! https://t.co/7JFGJChVVE pic.twitter.com/J7naSBcFGL — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 10, 2024

À cause de cette restriction, les clients Canal qui veulent regarder, en différé, le début d'un programme de M6 ou TF1 doivent attendre 120 secondes avant de passer les publicités.