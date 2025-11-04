Free célèbre la fin de Stranger Things avec cette Freebox Ultra terrifiante, oserez-vous la mettre dans votre salon ?

Alors que l’ultime saison de Stranger Things va bientôt débarquer sur Netflix, Free s’unit à la célèbre plateforme de streaming pour proposer dès aujourd’hui aux fans de la série, clients ou abonnés en devenir, une édition limitée de sa Freebox Ultra.

Branchez bien vos talkies-walkies : Free lance ce mardi 4 novembre une Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things afin de célébrer la 5e et ultime saison de la série phénomène mondiale. Pour rappel, elle sera disponible sur Netflix :

à partir du 27 novembre pour la première partie

à partir du 26 décembre pour la deuxième partie

et enfin rendez-vous le 1er janvier pour l’épisode final et faire vos adieux aux personnages d’Hawkins et du Monde à l’Envers.

Que vous soyez déjà abonné Free ou que vous souhaitiez le devenir, cette collaboration inédite – une première mondiale en édition limitée – entre l’opérateur français et la célèbre plateforme de streaming s’adresse à vous, à partir du moment où vous êtes fans de la série.

Free lance une Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things en partenariat avec Netflix

Sur cette box disponible en édition limitée, tout a été pensé pour vous immerger dans l’univers de Stranger Things : elle est habillée d’un design unique et collector mettant en scène les héros d’Hawkins à vélo poursuivis par un Démogorgon. La box est aussi dotée d’un bandeau LED inspiré des guirlandes emblématiques de la série, véritables passerelles entre Hawkins et le Monde à l’Envers. Et cocorico pour ne rien gâcher : cette Freebox a été développée en France par les designers et les ingénieurs Free, en partenariat avec Netflix.

Cette collaboration exclusive s’inscrit dans un partenariat durable entre Netflix et Free, ce dernier étant le seul opérateur français à inclure Netflix Standard avec pub – justement au sein de l’offre Freebox Ultra. Cette édition limitée est au même prix que l’offre de la Freebox Ultra classique, à savoir 49,99 €/mois la première année, puis de 59,99 €/mois. Avec cet abonnement, vous avez accès à :

La Fibre Free jusqu’à 8 Gbit/s et le Wi-Fi 7 pour une connexion ultra-rapide,

L’accès inclus à Netflix Standard avec pub, Disney+ avec pub, Prime Video avec pub,

La chaîne CANAL+ en live, et plus de 340 chaînes TV dont TV by CANAL,

Les appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine, Europe et DOM et vers les fixes de plus de 110 destinations

Cette offre limitée est également disponible en migration à 59 €. Free n’a pas communiqué sur le nombre de box disponibles, alors vous ne devriez pas trop tarder si jamais vous êtes vraiment intéressés. Vous pouvez souscrire à cette offre en édition limitée dès le 4 novembre en boutique, en ligne, par téléphone ou depuis votre Espace Abonné.