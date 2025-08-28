Free Mobile vient de faire un énorme cadeau à tous ses abonnés et ça se voit sur la vitesse d’internet

Free Mobile annonce l'activation gratuite de la connexion 5G+ pour tous ses abonnés. Un cadeau qui se traduit immédiatement par une meilleure vitesse de connexion internet mobile. À condition que votre smartphone soit compatible.

Free Mobile a décidé ce jeudi 28 août 2025 de passer l'ensemble de ses abonnés sur une meilleure technologie 5G : la 5G+. Un nom derriere lequel se cache en fait la 5G SA (standalone), qui rend la connexion entre le smartphone et l'antenne de l'opérateur dédiée, entre autres avantage. La conséquence, immédiatement visible pour les abonnés, est une connexion internet globalement plus stable et réactive, même lors de grands événements sportifs.

Avec un débit qui devrait rester plus élevé, même en ville – et plus largement dans les zones fortement passantes. La 5G+ était déjà disponible depuis un an sous forme d'option pour les abonnés de Free. Toutefois, tous les smartphones 5G du marché ne sont pas compatibles avec cette nouveauté. Nos confrères de UniversFreebox rapportent que Free liste quelques 150 modèles compatibles.

Comment profiter de la 5G+ chez Free ? Voici si votre smartphone est compatible

Voici les modèles pris en charge par la 5G+ de Free selon les données de l'opérateur :

Apple iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 16e

Crosscall Stellar M6 Stellar X5

Google Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 9 Pro Fold

Honor Honor 200 5G Honor 200 Lite Honor 200 Pro Honor 200 Smart Honor 400 Honor 400 Lite Honor Magic 6 Lite Honor Magic 6 Pro Honor Magic 7 Lite

Motorola Edge 60 Moto G34 Moto G55 Razr 50 Razr 50 Ultra

Nokia Nokia G42 Nokia X30

Nothing Phone (2a) Phone (2a) Plus Phone (3a)

OnePlus OnePlus 10 Pro OnePlus 12R

Oppo Find X3 Pro

Realme Realme 14 5G

Samsung Galaxy A13 5G Galaxy A14 Galaxy A15 Galaxy A23 5G Galaxy A25 Galaxy A26 Galaxy A33 5G Galaxy A34 Galaxy A35 Galaxy A36 Galaxy A52s 5G Galaxy A53 5G Galaxy A54 Galaxy A55 Galaxy A56 Galaxy M23 5G Galaxy M33 5G Galaxy M53 5G Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S21 FE 5G Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 FE Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Galaxy S24 FE Galaxy S25 Galaxy S25+ Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Ultra Galaxy XCover 6 Pro Galaxy XCover 7 Galaxy Z Flip3 5G Galaxy Z Flip4 5G Galaxy Z Flip5 Galaxy Z Flip6 Galaxy Z Fold3 5G Galaxy Z Fold4 5G Galaxy Z Fold5 Galaxy Z Fold6

TCL TCL 50 5G TCL 50 Pro NXTPAPER TCL 60R

Xiaomi Xiaomi 11T Xiaomi 11T Pro Xiaomi 14 Xiaomi 15 Xiaomi 15 Ultra Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11i Xiaomi Poco F5 Pro Xiaomi Redmi 12 5G Xiaomi Redmi Note 14 5G Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G



Dans la plupart des cas, aucune opération particulière n'est nécessaire pour activer la technologie sur votre appareil. Même si une visite dans les réglages réseau reste une bonne idée pour s'en assurer. Sur les iPhone, Free recommande d'aller dans Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et données, et de sélectionner 5G Auto avant d'activer les options 5G SA et Voix sur 5G Standalone.