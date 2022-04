Le gouvernement va lancer une nouvelle appli d’identité numérique

Après TousAntiCovid, le gouvernement s'apprête à lancer une nouvelle application officielle. Un nouveau décret publié ce mardi 26 avril autorise la création d'un système inédit baptisé Service de garantie de l'identité numérique ou SGIN. Ce texte prévoit notamment le développement d'une application mobile, qui sera utilisée pour scanner les informations de la nouvelle carte d'identité biométrique et les utiliser pour se connecter facilement à des services publics et privés.

Comme vous le savez peut-être, la France a adopté depuis le mois d'août 2021 une toute nouvelle carte d'identité biométrique. Elle vient remplacer les cartes d'identité plastifiées que l'on connaît tous. En plus d'arborer un format carte bleue plus compacte, cette carte d'identité numérique offre une protection bien plus efficace contre la falsification et l'usurpation d'identité. Pour ce faire, elle embarque plusieurs systèmes de sécurité comme :

Un CEV (cachet électronique visible), une signature électronique pour garantir l'authenticité du document

Une puce électronique qui contient l'ensemble de vos données biométriques (comme le nom, prénom, date de naissance, adresse, etc.)

Un fond de carte sécurisé et un dispositif holographique pour empêcher la contrefaçon

Le but étant à terme de réaliser des démarches administratives en ligne sans avoir besoin de se déplacer en mairie ou dans une autre institution. Et justement, le gouvernement vient de signer un texte ce mardi 26 avril 2022 qui va dans ce sens. Cette mesure autorise la création d'un système baptisé Service de garantie de l'identité numérique ou SGIN.

Une appli pour scanner ses données biométriques

Le texte prévoit notamment la création d'une nouvelle application mobile qui permettra de scanner les informations contenues dans la puce électronique de votre carte d'identité numérique afin de les utiliser pour se connecter à des services publics et privés. Pour ce faire, il faudra posséder un smartphone disposant d'une puce NFC. Il s'agit de cette même puce que vous utilisez pour vos paiements sans contact avec votre smartphone.

Comme le précise le gouvernement, cette appli dédiée pourra traiter certaines données personnelles, comme le nom/prénom, la date de naissance, l'adresse, la photo ou encore l'adresse mail et postale. En revanche, elle n'aura pas accès aux empreintes digitales numérisées. On ne connaît pas encore dans le détail le champ d'action de cette appli, mais on se doute qu'elle pourra servir à l'identification en ligne, notamment pour empêcher l'accès aux sites pornographiques pour les mineurs par exemple.

D'après le décret, cette appli “permet à l'usager, notamment, de générer des attestations électroniques comportant les seuls attributs d'identité dont il estime la transmission nécessaire aux tiers de son choix”. En d'autres termes, l'utilisateur devrait être libre de transférer certaines informations seulement pour prouver sa majorité ou autre (la date de naissance uniquement par exemple).

Source : Legifrance