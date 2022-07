Les iPhone pourront stocker votre carte d’identité au format numérique dès septembre 2022

L’application France Identité vient d’annoncer une bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, puisqu’on sait maintenant qu’elle prévoit d’ouvrir une bêta dès la sortie d’iOS 16, c’est-à-dire au mois de septembre prochain.

Un décret publié le mardi 26 avril avait autorisé la création d'un système inédit baptisé Service de garantie de l'identité numérique ou SGIN, et d’une application « France identité » sur laquelle vous pourrez retrouver votre carte d’identité au format numérique. Disponible depuis le 1er mai 2022 en version bêta sur le Google Play Store sur Android, l’application n’avait pas encore été rendue disponible sur iOS, mais cela devrait bientôt changer.

À l’occasion de l’annonce de la refonte de l’application et de l’ouverture de 1000 places supplémentaires pour la bêta sur Android, France Identité a annoncé sur les réseaux sociaux que la version bêta de l’application sera finalement lancée sur iOS en septembre 2022, en même temps que la nouvelle version du système d’exploitation d’Apple iOS 16.

Vous pourrez bientôt ajouter votre carte d’identité sur votre iPhone

Bien que les iPhone ont récemment pris en charge la carte d’identité au format numérique sur l’application Cartes, cela ne concernait que les documents américains. Grâce à l’application France Identité, le gouvernement va donc enfin rattraper son retard. iOS 16 autorisera la lecture de la carte d’identité grâce à la puce NFC des iPhone.

Pour rappel, seuls les citoyens qui bénéficient de la nouvelle carte d’identité au format carte bancaire qui avait été lancée l’année dernière pourront l’ajouter sur l’application. Pour participer à la bêta, vous devrez également être majeur et résider en France.

Pour l’instant, on ne sait pas si la bêta de l’application France Identité sera ou non disponible pour tous les utilisateurs sur iOS, ou s’il y aura un nombre de places limité comme sur Android. On ne sait pas non plus s’il sera possible pour les utilisateurs d’ajouter leur carte d’identité au format numérique directement à l’application Apple Cartes, ou si celle-ci ne sera disponible que sur France Identité. Quoi qu’il en soit, on s’attend à ce que l’application France Identité reste en bêta quelques mois sur iOS avant que le gouvernement ne déploie une version stable.