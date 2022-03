iPhone, Apple Watch : l’application Cartes prend désormais en charge les cartes d’identité et permis de conduire

Aux États-Unis, en Arizona plus précisément, les utilisateurs iPhone et Apple Watch peuvent désormais ajouter leur permis de conduire à l’application Cartes. Dès lors, plus besoin de sortir son portefeuille lors d’un contrôle de sécurité sur une autoroute ou à l’aéroport. Apple prévoit de déployer rapidement la fonctionnalité dans d’autres États du pays.

Apple l’annonçait dès 2020, son application Cartes pourra, à terme, intégrer le passeport et le permis de conduire de son utilisateur. Les choses se sont accélérées l’année dernière lors de WWDC, lorsque la firme de Cupertino a montré un premier aperçu de la fonctionnalité. Aujourd’hui, il semblerait que le grand jour soit arrivé. En Arizona, les propriétaires d’iPhone et d’Apple Watch peuvent désormais intégrer leur permis de conduire ainsi que leur carte d’identité à leur application Cartes.

La fonctionnalité est disponible sur les iPhone 8 et ultérieurs, à condition d’avoir installé la mise à jour iOS 15.4, ainsi que sur les Apple Watch Series 4 minimum tournant au moins sur watchOS 8.4. À l’heure actuelle, l’Arizona est la seule région du globe à y avoir accès. Pour ajouter ses documents, il suffit de cliquer sur le bouton + en haut à droite, de sélectionner « Permis de conduire et carte d’identité » et de suivre les instructions de l’application.

Apple ajoute les cartes d’identité et les permis de conduire à l’application Cartes

Pour vérifier son identité, l’utilisateur devra prendre en photo son visage et effectuer plusieurs mouvements de tête avant de scanner le recto le verso de sa carte d’identité et/ou permis de conduire. Ces données seront alors envoyées à l’administration de l’État pour vérification. Une fois ajoutés, il sera possible d’accéder aux documents directement depuis son iPhone ou son Apple Watch. Ces appareils suffiront pour les scanner lors de contrôle de sécurité, à l’aéroport par exemple.

Apple prévoit « d’intégrer les documents d’identité dans Cartes à tous les utilisateurs à travers les États-Unis » dans les mois à venir, citant notamment le Colorado, le Mississippi, et l’Ohio. Le constructeur n’a cependant pas précisé si la fonctionnalité sera déployée dans d’autres pays. Il faudra donc se montrer patient avant de la voir débarquer en France.

Source : Apple