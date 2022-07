Formule 1 : le Grand Prix de France diffusé en clair et en direct sur C8

À vos agendas ! Le dimanche 24 juillet 2022 se tiendra le Grand Prix de France, 12ème manche comptant pour le championnat du monde de Formule 1. À cette occasion, le groupe Canal a pris la décision de co-diffuser l'intégralité de la course sur la chaîne gratuite C8 avec sa chaîne cryptée.

Le Grand Prix de France de F1 2022 en clair sur C8

Plus d'un mois après le Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est au tour d'un autre GP de Formule 1 d'être diffusé en clair sur les antennes du groupe Canal Plus. Et pas n'importe quel Grand Prix !

En effet, le circuit du Castellet (commune française située dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur) accueillera le 24 juillet prochain le Grand Prix de France qui est la 12ème étape de la saison 2022 du championnat du monde de Formule 1. Pour couvrir l'événement sportif, Canal+, diffuseur officiel de la Formule 1 en France, permettra aux fans de F1 de suivre en clair et en direct le GP de France sur la chaîne gratuite C8 (en plus de la chaîne Canal+). Le départ de la course sera donné à 15 heures, et Antoine Arlot et Loïc Duval seront en charge des commentaires sur la 8ème chaîne de la TNT.

En 2021, c'est le pilote néerlandais Max Verstappen qui avait remporté la course sur le circuit du Castellet.

Source : L'Equipe