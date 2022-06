Formule 1 : diffusion en clair et en direct du Grand Prix d’Azerbaïdjan sur Canal+

Très bonne nouvelle pour les fans de Formule 1 ! Ce dimanche 12 juin 2022, le Grand Prix d'Azerbaïdjan de la discipline se déroulera sur le circuit de Bakou. À l'occasion la 8ème manche de la saison, la chaîne cryptée Canal+ retransmettra exceptionnellement en clair et en direct l'intégralité de la course.

CLIQUEZ ICI POUR SUIVRE LA F1 AVEC LES OFFRES CANAL+

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan de F1 2022 en clair sur Canal+

Canal+, diffuseur officiel de la Formule 1 en France jusqu'en 2029, donne rendez-vous aux fans de F1 le 12 juin 2022 pour suivre en clair, en direct et en intégralité le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Cette 8ème manche de sport mécanique se déroulera sur le circuit de Bakou et le départ sera donné à 13 heures, heure française. Une heure avant le départ de la course commenté par Julien Fébreau et Jacques Villeneuve, la chaîne Canal+ prendra l'antenne avec Margot Laffite et Loïc Duval en charge de la présentation du programme La Grille.

Sur le même sujet — Formule 1 en streaming : sur quelle chaîne regarder la F1 en direct ?

Au classement F1 de la saison 2022, le Néerlandais et tenant du titre Max Verstappen est premier avec 125 points et 4 victoires à son actif. Le pilote de Red Bull Racing devance le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et son coéquipier mexicain Sergio Perez. Du côté des Tricolores, Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (Alpha Tauri) se retrouvent respectivement aux 9ème et 14ème rangs.

Source : L'Equipe