Forfait NRJ Mobile 200 Go en 4G à 9.99 € par mois pendant 6 mois

Jusqu’au 8 juin 2020 il est possible de profiter d’une offre qui permet de souscrire au forfait Woot NRJ Mobile 200 Go à 9.99 € par mois pendant 6 mois. Un bon plan idéal pour les gros consommateurs de datas mobiles à la recherche d’un forfait mobile pas cher sans engagement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez de ce nouveau bon plan pour souscrire au forfait Woot 200 Go à 9.99 € par mois pendant 6 mois. Sans engagement, vous pouvez résilier quand bon vous semble sans frais supplémentaire. A l’issue de la période promotionnelle, le tarif du forfait passe à 24.99 € par mois. Cela représente donc une réduction de 15 € par mois soit une économie totale de 90 € sur la période.

Une offre qui court jusqu’au 8 juin 2020. Les services inclus dans le forfait sont les suivants ; les appels, SMS et MMS illimités et 5 Go de data en roaming en Europe et DOM (3G+). Prévoyez 10 € à la commande pour la carte SIM triple découpe. Vous pouvez également conserver votre numéro actuel en vous munissant de votre code RIO.

A découvrir : Notre comparateur de forfaits mobiles sans engagement en 2020