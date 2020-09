Forfait NRJ Mobile : 100 Go à 9,99 € par mois, une offre choc à ne pas rater !

Jusqu’au mercredi 23 septembre 2020, il est possible de souscrire au forfait NRJ Mobile 100 Go à 9,99 € par mois pendant 12 mois (puis 19,99 € par mois). Une offre sans engagement, permettant d’économiser 120 € sur la période promotionnelle.

Si vous souhaitez changer de forfait ou en souscrire un pour moins de 10 € par mois, l’offre que propose NRJ Mobile, qui pour rappel, exploite les réseaux mobiles 4G d’Orange, Bouygues Telecom et SFR pourrait répondre à vos besoins. LE MNVO propose son forfait 100 Go à 19,99 € par mois pendant un an. Plutôt pas mal puisque ce dernier est habituellement facturé 19,99 € par mois.

Il repasse d’ailleurs à ce tarif au delà des 12 mois. Sur la période concernée, vous réalisez donc une économie totale de 120 €. Pour moins de 10 €, vous avez donc un forfait complet incluant 100 Go de Web 4G (débit ajusté au-delà), 10 Go d’Internet 4G en roaming depuis l’Europe et les DOM + appels, SMS/MMS illimités, les appels SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

La carte SIM triple découpe est facturée 10 € une seule fois lors de la souscription. Enfin, si ces offres ne vous convainc pas, nous vous invitons à découvrir celle qui serait susceptible de répondre le mieux à vos besoins en consultant notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles.