Forfait NRJ Mobile : 100 Go à 4,99 € par mois, une offre inédite à ne pas rater

Un forfait mobile 100 Go à 4,99 € par mois, ça vous tente ? Cette offre de choc nous est proposée par NRJ Mobile à l’occasion des soldes d’été 2020. L’opérateur MVNO devient un habitué des promos irrésistibles pour attirer un maximum d’abonnés. Ce tarif avantageux est valable lors des 6 premiers mois puis passe à 19,99 € par mois, le tout sans engagement.

Les forfaits mobiles n’échappent pas à la fournée de promotions proposées à l’occasion des soldes d’été 2020. Le moment est particulièrement propice pour jouer les infidèles, voire rompre avec votre opérateur actuel. Si vous êtes à l’affût des bons plans téléphonie mobiles pour les soldes, il ne vous a surement pas échappé que Cdiscount propose un forfait 50 Go à 2,99 € par mois.

NRJ Mobile répond du tac au tac à son concurrent MVNO en proposant une offre au rapport forfait/prix identique, mais avec deux fois plus de data pour les plus gourmands en données mobiles. L’opérateur permet en ce moment aux nouveaux clients de profiter d’un forfait mobile 100 Go en 4G à 4,99 € par mois seulement. Il s’agit d’une offre inédite qui ne vous laisse surement pas de marbre, même si ce prix n’est valable que pour les 6 premiers mois de l’abonnement.

Le tarif passe ensuite à 19,99 € à partir du 7e mois, mais rien ne vous oblige à conserver le forfait. L’offre est sans engagement et donc résiliable à n’importe quel moment sans frais. Voici pour information le contenu de ce forfait NRJ Mobile :

100 Go de data (débit réduit au-delà)

Appels illimités

SMS/MMS illimités

10 Go d’Internet 4G en roming depuis l’Europe et les DOM + appels, SMS/MMS illimités.

Enfin, la carte SIM tripe découpe est facturée 10 € par mois. Si vous souhaitez conserver votre numéro actuel, n’obliez pas de vous munir de votre numéro RIO à demander en composant le 3179. Le forfait NRJ Mobile de 100 Go à 4,99 € par mois est valable jusqu’au mercredi 22 juillet 2020. Plus que quelques jours donc pour en profiter.