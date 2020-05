Bouygues Telecom revient avec son forfait B&You revient avec son forfait B&You avec 100 Go de data en 4G pour seulement 12,99 € par mois, sans engagement. Si vous cherchez un forfait avec une enveloppe confortable, cette nouvelle offre vous laissera difficilement de marbre. On vous dit tout sur le contenu du forfait en comment en profiter avant la date butoir fixée au 4 juin 2020.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE FORFAIT

100 Go de data pour 11,99 € par mois, ça vous tente ? Cette offre exceptionnelle de B&You revient quelques jours seulement après une première vague qui s’est clĂ´turĂ©e le 20 mai dernier. Mais il s’agit aussi pour l’opĂ©rateur de rĂ©pondre une nouvelle fois Ă la sĂ©rie RED 100 Go de SFR qui est elle aussi de retour pour 12 € par mois sans engagement. Bouygues Telecom se dĂ©marque toutefois avec 2 Go de data supplĂ©mentaire en roaming.

Concrètement, le contenu du forfait vous donne droit Ă 100 Go de data dont 10 Go utilisables en Europe/DOM, les appels & SMS/MMS illimitĂ©s, un abonnement Spotify Premium gratuit pendant 3 mois. Avec 100 Go, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une enveloppe confortable pour un usage sans retenue : streaming, tĂ©lĂ©chargement, partage de connexion avec un ordinateur, etc. Si vous souhaitez profiter de cette offre, rendez-vous sur la page de B&You via le lien en dĂ©but d’article.

Pour conserver votre numĂ©ro actuel, c’est simple. Demandez la portabilitĂ© gratuite en renseignant votre code RIO Ă la souscription du forfait. La carte SIM triple dĂ©coupe est facturĂ©e 10 €. Et enfin, sachez que le forfait est non seulement sans engagement, mais Ă vie. Le prix ne haussera donc pas après 12 mois. Vous avez jusqu’au 4 juin 2020 Ă 6h pour y souscrire si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ©s.