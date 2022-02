Forfait mobile pas cher : Cdiscount dégaine 3 offres incontournables à partir de 3,99 €

Encore quelques jours pour profiter des forfaits mobile proposés en ce moment par Cdiscount. Trois offres correspondant à des besoins biens précis sont disponibles, ce, à partir de seulement 3,99 € par mois. On fait le point sur les meilleures offres Cdiscount Mobile de cette fin février.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Forfait Mobile : trois offres canons à saisir jusqu'au 1er mars !

Si vous souhaitez souscrire à un forfait mobile pas cher, alors les offres que proposent en ce moment l'opérateur virtuel Cdiscount Mobile pourraient couvrir la majorité de vos besoins. En effet, en cette fin février, trois offres valent la peine que l'on s'y attarde dessus. 8, 80 ou 130 Go à respectivement 3,99 €, 6,99 € et 10,99 €. Quelque soit le forfait mobile, le prix est valable pendant 12 mois. Au delà, le tarif passe pour chacun des forfaits à respectivement 7,99 €, 14,99 € et 20,99 €.

Tous sont cela dit sans engagement et permettent de bénéficier des traditionnels appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, mais aussi depuis l’Europe et les DOM (38 destinations) vers un numéro français (limité à 3h maximum par appel et vers 129 destinataires différents, dont 99 vers et depuis l’UE et DOM). Aussi, une enveloppe internet utilisable en Europe dans les DOM est alloué pour chaque forfait : 8 Go pour l'offre 8 Go, 10 Go pour le forfait 80 Go et enfin, 13 Go pour le forfait 130 Go.

Notez que Cdiscount Mobile utilise le réseau de Bouygues Telecom, au même titre que NRJ Mobile ou Auchan Telecom. La carte SIM triple découpe compatible avec tous les mobile du marché est facturée 10 euros à la commande. Vous pouvez aussi si vous le souhaitez demander une portabilité de votre numéro de téléphone actuel en communiquant à Cdiscount Mobile votre numéro RIO.

Enfin, si vous n'êtes pas convaincu par ces trois forfaits mobiles proposés par Cdiscount, vous pouvez aussi jeter un œil à notre sélection des meilleurs forfaits mobile à moins de 5 euros, meilleurs forfaits mobile à moins de 10 euros ou à notre comparatif des meilleurs forfaits mobile en fonction de votre budget et de vos besoins. Si vous cherchez la vitesse, vous trouverez peut-être votre bonheur dans notre article qui regroupe les meilleures offres sur les forfaits mobile 5G.