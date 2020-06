Forfait mobile : B&You propose 3 nouvelles offres intéressantes

L’opérateur Bouygues Telecom propose des nouvelles offres concernant 3 forfaits B&You sans engagement issus de ses séries spéciales. Cela pourrait intéresser les personnes souhaitant souscrire à un nouveau forfait mobile pas cher avec pas mal de data et surtout sans condition de durée.

Alors que Sosh propose son forfait mobile 40 Go à 11,99€/mois sans engagement, Bouygues Telecom n’a pas tardé à répliquer en suggérant 3 forfaits B&You. Les voici :

Forfait 60 Go à 11,99€ par mois sans engagement (valable jusqu’au mardi 23 juin 2020)

à 11,99€ par mois sans engagement (valable jusqu’au mardi 23 juin 2020) Forfait 80 Go à 13,99€ par mois sans engagement (valable jusqu’au mardi 30 juin 2020)

à 13,99€ par mois sans engagement (valable jusqu’au mardi 30 juin 2020) Forfait 100 Go à 15,99€ par mois sans engagement (valable jusqu’au mardi 23 juin 2020)

En fonction du choix du forfait, le client ou la cliente aura droit à des appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine/DOM, à 10 Go de données mobiles utilisables en Europe/DOM et à un accès gratuit au service de streaming musical Spotify Premium pendant 3 mois. Les forfaits Bouygues Telecom étant sans engagement, les nouveaux clients auront donc la possibilité de changer d’opérateur à tout moment. Au cours de l’étape de l’inscription, la carte SIM est facturée 10 euros et elle est expédiée par voie postale quelques jours après la validation du dossier.