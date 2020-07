Forfait mobile B&You : 2 nouvelles offres intéressantes chez l’opérateur low-cost de Bouygues

En cette fin du mois de juillet 2020, Bouygues Telecom suggère deux nouvelles offres mobiles sans engagement par l’intermédiaire de son opérateur low-cost B&You. Ces offres courent jusqu’au 18 août 2020 et pourraient intéresser les personnes souhaitant souscrire à un nouveau forfait mobile avec pas mal de data, pas cher et sans condition de durée.

Afin de répondre aux forfaits RED by SFR 80 Go à 14 euros et Sosh 100 Go à 16,99 euros, Bouygues Telecom a tenu à dévoiler deux nouvelles offres pour faire concurrence aux autres opérateurs de l’Hexagone. Un forfait de 80 Go à 13,99€ et un autre de 100 Go à 15,99€ par mois sans engagement, tous les deux proposés jusqu’au mardi 18 août 2020.

Pour chacun des deux forfaits, vous bénéficierez des appels, SMS et MMS illimités, de 10 Go de data en Europe/DOM et d’un accès offert au service de streaming musical Spotify Premium durant 3 mois. À titre d’information, les deux forfaits B&You ne sont pas soumis à un engagement, vous pourrez donc changer d’opérateur à tout moment.

Pendant l’étape de l’inscription, la carte SIM est facturée 10 euros et est expédiée par voie postale quelques jours après la validation complète du dossier. Si vous n’êtes pas convaincu par cette offre, alors découvrez celle qui correspond le plus à vos besoins avec l’aide de comparateur de forfaits mobiles.