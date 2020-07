Forfait mobile à mini prix : Auchan Telecom propose une offre pour les petits budgets

Vous voulez souscrire à un forfait mobile à mini prix ? Le bon plan qui va suivre va vous intéresser. Au cours d’une durée limitée, Auchan Telecom propose une offre pour les petits budgets.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE AUCHAN TÉLÉCOM

Si vous avez raté l’offre Cdiscount Mobile 30 Go à 2,99 euros, vous pouvez vous rattraper avec ce forfait Auchan Télécom pour le même prix et pour le même nombre de data. Jusqu’au 5 août 2020, il est possible de souscrire à un forfait de 30 Go à 2,99 euros par mois pendant 6 mois. Au terme de la période indiquée, le prix mensuel passe à 12 euros mais étant sans engagement, vous êtes libre de changer d’opérateur à tout moment sans frais.

Le forfait contient les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et 30 Go de data en 4G. Il accompagne le client au sein de l’Union Européenne et dans les DOM avec des appels, SMS et MMS illimités et une enveloppe web de 3 Go. La carte SIM est facturée au prix de 10 euros en une seule fois lors de l’étape de la commande.

Au même titre qu’Auchan Télécom, d’autres opérateurs proposent des forfaits mobiles pas chers en cette période estivale avec beaucoup plus de données mobiles, en voici la liste :