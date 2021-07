Dernières heures pour profiter du forfait mobile Auchan Telecom 150 Go à 8,99 €

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile pas cher incluant une grosse quantité d'internet, le bon plan Auchan Telecom qui suit pourrait vous séduire. Le MNVO propose en effet une offre sans engagement qui permet de souscrire à son forfait 150 Go pour 8,99 € par mois au lieu de 22,99 €.

Après le forfait Cdiscount Mobile 130 Go à 7,99 €, c'est au tour d'un autre opérateur virtuel de proposer une offre tout aussi intéressante. Por 1 € de plus et 20 Go supplémentaires, Auchan Telecom, jusqu'à ce mardi 27 juillet 2021 à 23h59 propose son forfait mobile 150 Go à seulement 8,99 € par mois pendant 1 an. La promotion est valable pour une durée de 12 mois, à l'issu de laquelle le tarif mensuel passe à 22,99 €. C'est du coup moins intéressant, mais rien ne vous empêche de vous tourner vers une offre plus avantageuse le moment venu.

Si on fait bien les calculs, vous réalisez donc une économie de 168 euros sur l'année. Concernant les services inclus dans le forfait, on retrouve les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine tout comme au sein de l’Union Européenne et dans les DOM. Vous profitez également de 150 Go d'internet en France Métropolitaine ainsi que 15 Go à utiliser depuis l'Europe et les DOM. La carte SIM est facturée au tarif de 10 euros en une seule fois pendant l’étape de la commande.

