Forfait Mobile : 80 Go à 6,99 €, l’offre Cdiscount du printemps à ne pas rater !

Jusqu'au 17 mars 2022, l'opérateur virtuel Cdiscount Mobile propose son forfait 80 Go à 6,99 € par mois pendant un an. Une offre intéressante à saisir pour les personnes qui voudraient souscrire à un forfait mobile pas cher, avec une graoose enveloppe internet.

Encore deux jours pour profiter de ce non plan Cdiscount Mobile qui permet de souscrire au forfait 80 Go à 6,9 9€ par moins pendant un an. Sans engagement, le forfait passe au delà à 11,99 € par mois. Pour rappel, Cdiscount Mobile exploite le réseau de Bouygues Telecom. Pour en venir aux services qu'inclut ce forfait mobile à moins de 10 euros, on a droit à une enveloppe internet confortable de 80 Go à utiliser en France Métropolitaine

Aussi, si vous voyagez occasionnellement, vous avez droit à ainsi que 9 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. Pour le reste, c'est du grand classique, avec notamment les habituels appels, SMS et MMS illimités. La carte SIM est facturée 10 euros, à payer au moment de la souscription.

