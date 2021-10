Forfait mobile 200 Go à 9,99 €, Cdiscount frappe fort à l’approche du Black Friday

Plus qu'un mois avant le début du Black Friday. Cdiscount lance les hostilité et lance un forfait mobile pas cher, à moins de 10 euros. Pour ce tarif contenu, vous avez une enveloppe internet de 200 Go, mais aussi les services habituels en illimité.

Pour contrer ses concurrents, Bouygues Telecom avec son forfait 200 Go à 14,99 € et NRJ Mobile avec son forfait 130 Go à 7,99 €,Cdiscount met les bouchées doubles. A quelques semaines du Black Friday, le MNVO lance une offre dingue qui veut mettre tout le monde d'accord. Un forfait mobile 200 Go à 9,99 € pendant un an. L'offre est sans engagement et permet de profiter d'une enveloppe internet plus que confortable. Jusqu'au mercredi 27 octobre 2021 inclus.

Au delà, le tarif mensuel du forfait passe à 19,99 €. Cela dit, comme nous vous le disions précédemment, c'est sans engagement. Libre à vous donc de vous tourner vers une offre plus intéressante. Pour en venir au services inclus dans ce forfait 200 Go pas cher, on retrouve les traditionnels appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaines, une enveloppe internet de 200 Go dont 15 Go utilisables en Europe et DOM.

Si 200 Go vous paraissent trop, et que vous ne consommez pas autant de datas mobiles, vous pouvez profiter de l'autre forfait à durée limitée : 130 Go à 7,99 € par mois pendant 12 mois (puis 20,99 €) avec les mêmes services inclus et 13 Go en UE et DOM. Pour 10 €, il est aussi possible de souscrire au forfait 80 Go et pas que la première année. Vous avez donc l'embarra du choix !