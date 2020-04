Confinement : Free offre 42 chaînes à tous ses abonnés jusqu’à fin avril

Pendant le confinement, Free a décidé d’offrir à tous ses abonnés un accès gratuit à 42 chaînes aux thématiques diverses : cinéma, divertissement, musique, sport, séries & divertissements, il y en a pour tous les goûts. Un beau geste de la part de l’opérateur, qui a d’ores et déjà gratifié ses clients mobile de plusieurs avantages.

Free continue de soutenir ses abonnés pendant cette période de confinement difficile. Après avoir augmenté le roaming de 25 à 100 Go en Europe pour ses clients coincés à l’étranger, l’opérateur a décidé d’offrir temporairement 42 chaînes à tous ses abonnés TV. Les utilisateurs pourront en profiter jusqu’au 30 avril, date supposée de la fin du confinement.

Dans le cadre de cette opération, l’accès aux chaînes Jeunesse qui devait prendre fin ce 31 mars 2020 a été prolongé jusqu’au 30 avril, à lesquelles s’ajoutent « de nouvelles chaînes parmi lesquelles des chaînes Cinéma comme Eurochannel, Drive In Movie Channel et TCM Cinema mais aussi des chaînes généralistes, Premium, Séries & divertissements, Musique, Sport, Découverte, Style de vie/Pratique et Etrangères », précise l’opérateur.

Ce sont au total 42 chaînes disponibles sans surcoût pour les abonnés Free en cette période de confinement. Voici la liste complète :

Paris Première (canal 28)

Téva (canal 53)

M6 Music (canal 64)

MCM (canal 87)

Mangas (canal 90)

Gong Max (canal 95)

Eurochannel (canal 119)

Drive in Movie Channel (canal 120)

TCM Cinéma (canal 123)

Tiji (canal 142)

Boomerang et Boomerang +1 (canal 144 et 145)

Canal J (canal 149)

Boing ( canal 153)

Toonami (canal 154)

Baby TV (canal 155)

Pitchoun TV (canal 159)

Nautical (canal 183)

Golf Channel (canal 185)

Crime District (canal 202)

Ushuaïa TV (canal 204)

Histoire TV (canal 205)

Toute l’Histoire (canal 206)

Science & Vie TV (canal 207)

Animaux (canal 208)

Trek (canal 209)

Chasse & Pêche (canal 216)

MyZen TV (canal 243)

RFM TV (canal 261)

Melody (canal 262)

Mezzo (canal 263)

Mezzo Live HD (canal 264)

Stingray Classica (canal 266)

MCM Top (canal 271)

Trace Latina (canal 286)

Trace Urban (canal 287)

Melody d’Afrique (canal 294)

El Hiwar Ettounsi (canal 566)

Echorouk News (canal 572)

Al Rawda (canal 677)

Basma (canal 678)

Majib (canal 679)

Pour rappel, l’opérateur a d’ores et déjà fait un geste envers ses abonnés mobile. En effet, Free Mobile offre deux heures d’appel gratuit aux abonnés du forfait à 2 €.

Source : Free