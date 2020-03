Confinement : Free Mobile offre 2 heures d’appel gratuit aux abonnés du forfait à 2€

Pendant le confinement, Free Mobile a décidé de doubler le nombre d’heures d’appel proposé dans le forfait à 2€. Jusqu’à la fin du mois d’avril 2020, les abonnés pourront en effet téléphoner sans surcoût pendant 4 heures au lieu de 2. L’offre est valable dès ce 27 mars.

La France est entrée en confinement total il y a quelques jours. Pour venir en aide aux Français pendant cette crise sanitaire, Free Mobile a décidé d’améliorer son forfait mobile à 2€ (gratuit pour les abonnés Freebox) . Dans un premier temps, l’opérateur de Xavier Niel a multiplié par 20 l’enveloppe data 4G+ incluse dans l’abonnement. L’enveloppe comprise dans l’offre grimpait alors de 50 Mo à 1 Go.

A lire aussi : Free adapte le trafic de son réseau mobile pour donner la priorité aux appels

Free double le volume d’appel du forfait à 2€ jusqu’à la fin du mois d’avril 2020

Le forfait à 2€ continue d’évoluer en cette période de confinement total. Ce 27 mars 2020, Free a en effet pris la décision de doubler le volume d’appel inclus dans le forfait à 2€. Le nombre d’heures incluses dans l’abonnement passe donc de 2 heures à 4 heures « depuis la France vers la France, vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et des DOM ainsi que vers les fixes de 100 destinations à l’international » jusqu’à la fin du mois d’avril 2020, explique Free dans un communiqué de presse.

Une fois cette période révolue, le quota d’appel retombera donc fort logiquement à 2 heures. L’augmentation est ajoutée automatiquement, et sans le moindre surcoût, au forfait des abonnés concernés dès ce vendredi 27 mars. Il n’y a donc rien à faire pour en profiter dès à présent.

Toujours dans l’optique « d’accompagner au mieux ses abonnés pendant cette période exceptionnelle de confinement », Free diffuse en clair 9 chaînes jeunesse sur Freebox TV jusqu’au mardi 31 mars. Enfin, Free a aussi décidé d’augmenter le débit 4G accordé à celles et ceux qui dépassent leur enveloppe data. « Nous remercions les équipes de Free qui restent entièrement mobilisées pour garantir les moyens de communication et l’accès internet à nos 20 millions d’abonnés en France » conclut l’opérateur. Que pensez-vous de cette offre ? On attend votre avis dans les commentaires.