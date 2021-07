Forfait Free Mobile : nouvelle offre de 90 Go à moins de 10 € par mois

Free lance un Forfait Mobile 90 Go en série limitée. L'offre est facturée 9,99 € par mois. Ce forfait que nous avions déjà vu passer il y a quelques semaines vous permet de profiter d'une enveloppe data confortable pour moins de 10 € par mois.

La guerre des prix entre les opérateurs s'étend sur toute l'année et en particulier en période de soldes où il possible de souscrire à un nouveau forfait aguicheur. Chez Free Mobile, nous assistons au retour de la toute nouvelle série limitée 90 Go que l'opérateur avait déjà ouverte aux nouveaux abonnés en mai dernier. Si vous aviez raté l'occasion, c'est le moment de vous rattraper.

Ce Forfait Free Mobile comprend donc 90 Go de data en 4G+ que vous payez 9,99 € par mois sans engagement pendant 12 mois. Puis le tarif passe automatiquement à 19,99 € par mois après la première année. Vous basculerez sur le forfait Free Mobile comprenant 150 Go de data en 5G pour les non-abonnés Freebox et illimité pour les abonnés.

Enfin, précisons que la série limitée 90 Go de Free comprend 10 Go de data en roaming depuis l'Europe et les DOM. Sans oublier les classiques appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les SMS et MMS sont aussi illimités en France métropolitaine, mais aussi vers les DOM (SMS uniquement). Et prévoyez 10 euros à la souscription pour la carte SIM. L'offre est valable jusqu'au 13 juillet 2021. Vous avez donc environ 10 jours pour y souscrire.