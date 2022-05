Forfait 50 Go à bas prix : l’offre Cdiscount Mobile prend fin ce soir !

Ne tardez pas trop si vous avez l'intention de souscrire à un forfait 50 Go à bas prix. Jusqu'à ce soir, Cdiscount Mobile vous permet de profiter de son offre mobile pour seulement 4,99 euros par mois.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que les French Days Cdiscount 2022 ont pris fin hier soir, Cdiscount Mobile a décidé de prolonger l'événement en permettant à ses nouveaux clients de bénéficier d'une offre mobile à bas prix.

Jusqu'à ce soir, le site e-commerce français donne la possibilité de souscrire au forfait mobile 50 Go pour un prix mensuel de 4,99 euros pendant une durée d'un an. Au terme de la période de douze mois, le tarif passera à 10 euros par mois. L'offre mobile étant sans engagement, il sera possible de résilier pour voir une offre similaire ou plus avantageuse.

Hormis les 50 Go de data avec une couverture en 4G (basée sur le réseau Bouygues Telecom), le forfait Cdiscount Mobile comprend des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. On retrouve aussi les appels, les SMS et les MMS illimités pour l’Union Européenne et dans les DOM (comme en France Métropolitaine) et une enveloppe web de 7 Go. Les destinations concernent les 27 pays de l’Union Européenne (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Pour information, la carte SIM est au prix unique de 10 euros est est envoyée dans un délai de 48 heures par courrier postal. Si l'offre Cdiscount Mobile n'est pas convaincante, vous pouvez découvrir notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles du moment.