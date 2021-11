Forfait B&You : 100 Go à moins de 10 € et 300 Go à moins de 14 € (Black Friday)

Pour le Black Friday, Bouygues Telecom se montre très généreux. L'opérateur propose trois forfaits mobiles aussi irrésistibles les uns que les autres. Vous avez le choix entre le forfait 100 Go à 9,99 € par mois, un forfait 200 Go à 12,99 € par mois et celui de 300 Go à 14,99 €. On vous donne tous les détails.

Dans la guerre du Black Friday qui a cours en ce moment entre les différents opérateurs, Bouygues Telecom ne fait pas dans la dentelle. L'opérateur dégaine trois offres de choc à destination de ceux qui souhaitent changer de forfait (et d'opérateur). Les enveloppes data proposées vont de 100 Go à 300 Go et le tout à des prix en dessous de 15 €.

Si 100 Go répondent largement à vos besoins en matière de data, ce forfait B&You vous coûtera seulement 9,99 €. Vous bénéficiez également de 15 Go utilisables en itinérance hors France, dans toute l'UE et dans les DOM. Si vous voulez plus de data, il y a le forfait B&You de 200 Go à 12,99 € par mois avec 20 Go utilisables en roaming.

Enfin, pour les plus gros consommateurs de données, l'opérateur propose un forfait de 300 Go à 13,99 € par mois. Dans les trois cas, il s'agit de forfaits mobiles sans engagement et sans limite de durée. Oui, vous avez bien lu : le prix des forfaits ne changera pas au bout d'un an comme c'est le cas d'habitude. 300 Go à 13,99 € et à vie, c'est clairement une bonne affaire à ne pas manquer dans le cadre du Black Friday sur les forfaits mobiles.

Pour finir, précisons que ces forfaits intègrent (évidemment) les appels, SMS et MMS illimités. Vous pouvez également conserver votre ancien numéro de téléphone en vous munissant de votre code RIO pour la portabilité. La carte SIM triple découpe qui coûte 10 euros.